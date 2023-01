चलती ट्रेन के गेट पर बैठे हुए एक्टर सोनू सूद की तस्वीर वायरल, रेलवे ने दी ये नसीहत

सोनू सूद बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर हैं, जिनपर फैंस जान छिड़कते हैं. लेकिन फैंस के दिलों में बसने वाले सोनू सूद ने अब कुछ ऐसा कर दिया है, जिसपर उन्हें तारीफ नहीं, बल्कि फटकार मिल रही है. जी हां, सोनू सूद ने कुछ दिन पहले ट्रेन से एक वीडियो शेयर किया था. एक्टर के उस वीडियो पर रेलवे ने उनसे नाराजगी जाहिर की है.

ट्रेन में सोनू ने इस तरह किया सफर

दरअसल, सोनू सूद ने 13 दिसंबर को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्रेन से एक वीडियो शेयर किया था. वीडियो में सोनू सूद तेज रफ्तार में चलती हुई ट्रेन के गेट पर बैठकर सफर करते दिखे थे. सोनू गेट का हैंडल पकड़े अपने ट्रेन के सफर को एन्जॉय करते हुए नजर आए थे. लेकिन उनका इस तरह सफर करना कई लोगों को ठीक नहीं लगा.

रेलवे ने जताई नाराजगी

सोनू के इस वीडियो पर अब उत्तर रेलवे ने रिएक्ट करते हुए एक्टर को कड़ा संदेश दिया है. रेलवे का कहना है कि ट्रेन के गेट पर बैठकर सफर करना बेहद खतरनाक है. उत्तर रेलवे ने सोनू के वीडियो को रीट्वीट करते हुए लिखा- प्रिय सोनू सदू, देश और दुनिया के लाखों लोगों के लिए आप एक आदर्श हैं. ट्रेन के पायदान पर बैठकर यात्रा करना खतरनाक है. इस प्रकार की वीडियो से आपके प्रशंसकों को गलत संदेश जा सकता है. कृपया ऐसा न करें! सुगम एवं सुरक्षित यात्रा का आनंद उठाएं.

.@SonuSood travelling on the footboard may be a source of 'Entertainment' in movies, not real life! Let's follow all safety guidelines and ensure a 'Happy New Year' for all.