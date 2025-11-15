'मेरा कोई लेना देना नहीं...', ड्रग स्कैंडल में नाम आने पर बोलीं नोरा फतेही, ट्रोलर्स को दिया जवाब

बॉलीवुड सेलेब्स पर आए दिन ड्रग्स केस में शामिल होने के आरोप लगते रहते हैं. बीते दिनों मुंबई पुलिस की एंटी-नार्कोटिक्स सेल ने एक बड़े ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश किया था. जिसे दुबई में बैठे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का पार्टनर सलीम डोला चला रहा था. जब इसका पर्दाफाश हुआ तो बॉलीवुड के कई एक्टर्स और एक्ट्रेस के नाम सामने आए. जिसमें एक नाम एक्ट्रेस नोरा फतेही का भी था.

पकड़े गए आरोपी का कहना था कि इसमें बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां शामिल हैं. आरोपी ने एक्ट्रेस नोरा फतेही का नाम भी लिया था. अब नोरा ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी हैं और ट्रोलर्स पर निशाना साधा है.

नोरा फतेही ने पोस्ट कर क्या लिखा?

एक्ट्रेस नोरा फतेही ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, 'मैं पार्टीज में नहीं जाती. मैं लगातार काम कर रही हूं. मैं वर्कहोलिक हूं. मेरी कोई पर्सनल लाइफ है ही नहीं. मैं खुद को ऐसे लोगों से नहीं जोड़ती. जब मैं छुट्टी पर होती हूं तो मैं दुबई में अपने घर और बीच में दोस्तों के साथ वक्त बिताना पसंद करती हूं.'

एक्ट्रेस ने आगे लिखा, 'जो भी आप भी पढ़ रहे हैं, उस बात पर यकीन न करिए. ऐसा लगता है कि मेरा नाम धीरे-धीरे एक आसान टारगेट बनता जा रहा है. लेकिन इस बार मैं इस बार ऐसा नहीं होने दूंगी, पहले भी एक बार ऐसा हुआ था. आप लोगों ने मुझे बर्बाद करने की कोशिश की, झूठ बोले थे लेकिन कुछ काम नहीं आया. मैं चुपचाप इसे देख रही थी, जब लोग मेरे नाम पर कीचड़ उछाल रहे थे. अपने क्लिकबेट के लिए मेरा नाम खराब कर रहे थे. मेरी फोटोज और नाम को इस मामले से दूर रखिए, जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं हैं. इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी.'

बता दें कि मुंबई पुलिस को जानकारी मिली थी कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का सहयोगी सलीम डोला ये ड्रग सिंडिकेट चला रहा था. यह सिंडिकेट देश के सात से आठ राज्यों में मेफेड्रोन (MCAT), Meow Meow और Ice जैसी ड्रग्स की सप्लाई करता था और बड़ी मात्रा में इन्हें विदेशों में भी तस्करी करता था.

सभी हस्तियों को होगा समन जारी

अब इस पूरे नेटवर्क की जांच न सिर्फ मुंबई क्राइम ब्रांच बल्कि प्रवर्तन निदेशालय भी कर रहा है. ईडी को शक है कि इस ड्रग तस्करी से होने वाली कमाई हवाला और रियल एस्टेट के जरिए सफेद धन में बदली जा रही थी. मुंबई क्राइम ब्रांच जल्द ही इन सभी को समन जारी कर बयान दर्ज करेगी.

