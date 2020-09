NCP का कंगना पर हमला, 'क्या चाहती हैं लोगों का मुंबई पुलिस से भरोसा उठ जाए'

कंगना रनौत के मुंबई वाले ऑफिस को तोड़ दिया गया है. बीएसमी के अधिकारियों ने कंगना के ऑफिस में तोड़फोड़ कर कर दी है. बीएमसी के इस रवैये से कंगना आग-बबूला हो गई हैं. उन्होंने मुंबई पुलिस की तुलना बाबर की आर्मी से कर दी है. मुंबई की तुलना पीओके से करने के बाद, एक्ट्रेस के अब इस बयान पर भी जमकर बवाल काटा जा रहा है.

कंगना पर NCP का निशाना

कंगना रनौत के बयान पर एनसीपी ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है. एनसीपी नेता मजीद मेमन ने कंगना पर कानून व्यवस्था को खराब करने का आरोप लगा दिया है. वो ट्वीट कर लिखते हैं- मुंबई पुलिस को बाबर की आर्मी कहना बहुत बड़ी बेज्जती है. वो क्या चाहती हैं कि लोगों का मुंबई पुलिस से भरोसा उठ जाए. क्या राज्य में कानून व्यवस्था एक चुनैती बन जाए.

Calling Mumbai police ‘Babar and his army ‘ is great insult to serving team of Mumbai cops. Does she want people to lose faith in police in the city and create chaotic situation on law and order front?