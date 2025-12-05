scorecardresearch
 
बॉक्स ऑफिस पर टला बड़ा क्लैश, धुरंधर के सामने साउथ की ये फिल्म हुई पोस्टपोन

आज 5 दिसंबर को दो बड़ी फिल्मों का बड़ा क्लैश होने वाला था. जिसमें रणवीर सिंह की धुरंधर और नंदमुरी बालकृष्ण की 'अखंडा 2' थी. लेकिन अब अचानक 'अखंडा 2' ने अपने कदम पीछे खींच लिए.

पोस्टपोन हुई अखंडा 2 (Photo: X/@jiostudios/@14ReelsPlus)

5 दिसंबर का दिन दो अलग-अलग फिल्मों की रिलीज की वजहों से चर्चा में बना हुआ है. एक तरफ जहां रणवीर सिंह की मचअवेटेड फिल्म 'धुरंधर' रिलीज होने वाली है तो वहीं दूसरी तरफ साउथ के स्टार नंदमुरी बालकृष्ण की 'अखंडा 2' को लेकर भी बज बना हुआ है. अब इस बीच खबर है कि साउथ एक्टर की फिल्म को पोस्टपोन कर दिया है. 

दरअसल नंदमुरी बालकृष्ण की 'अखंडा 2' आज यानी 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी. हालांकि उससे पहले फिल्म के प्रीमियर शो कैंसिल हुए, अब देर रात मेकर्स ने अचानक ये अनाउंसमेंट कर दिया कि फिल्म की रिलीज भी फिलहाल पोस्टपोन हो गई है.

मेकर्स की तरफ से किया गया पोस्ट
मेकर्स ने देर रात एक पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी. जिसमें लिखा, 'भारी मन से, हमें आपको यह बताते हुए दुख हो रहा है कि #Akhanda2 कुछ जरूरी वजहों से तय समय पर रिलीज नहीं हो पाएगी. यह हमारे लिए बहुत दुख की बात है, और हम सच में समझते हैं कि फिल्म का इंतजार कर रहे हर फैन और मूवी लवर को इससे कितनी निराशा होती है. हम इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. हुई परेशानी के लिए हम दिल से माफी चाहते हैं. आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हम वादा करते हैं कि बहुत जल्द एक पॉजिटिव अपडेट शेयर करेंगे.'

प्रीमियर शो भी हुए थे कैंसिल
फिल्म के पोस्टपोन होने से पहले अखंडा 2 के प्रीमियर शो भी कैंसिल हुए थे. जिसके बाद अब मेकर्स ने ये बात शेयर की थी कि 'आज होने वाले 'अखंडा 2 के प्रीमियर तकनीकी समस्याओं के कारण रद्द कर दिए गए हैं.' लेकिन अब मेकर्स ने फिल्म की रिलीज के टलने की भी घोषणा कर दी है.

धुरंधर की वजह से लिया फैसला?
बता दें कि अखंडा 2 का डायरेक्शन  बोयापटी श्रीनू ने किया है. इस फिल्म के टीजर और ट्रेलर को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था. यहां तक कि टिकटों की एडवांस बुकिंग में इस फिल्म ने 'धुरंधर' को पछाड़ दिया था. हालांकि हिंदी बेल्ट में इसे लेकर बज नहीं था. वहीं धुरंधर को लेकर सोशल मीडिया से लेकर टिकटों की खिड़की तक अच्छा बज देखने को मिला. अब देखना होगा कि अखंडा 2  के पोस्टपोन होने का कितना फायदा धुरंधर उठाती है.

