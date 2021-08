धुन चुराने के लगे आरोप तो इमोशनल हुए अनु मलिक, बोले- जब लोग इस तरह की बातें करते हैं तो बुरा लगता है

देश के जाने माने म्यूज़िक डायरेक्टर और सिंगर अनु मलिक को फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए 40 सालों से भी ज्यादा हो चुके हैं. बॉलीवुड में इतने लंबे करियर के दौरान अनु मलिक ने एक से एक बढ़कर गाने सिनेमा प्रेमियों को दिए, एक तरफ जहां अनु मलिक अपने गानों के लिए फेमस हुए तो वहीं दूसरी तरफ वो कई बार कॉन्ट्रोवर्सी में भी फंसे.

अनु मलिक पर लगा धुन चुराने का आरोप

इस बार अनु मलिक पर लगा है इजरायल के नेशनल ऐंथम को कॉपी करने का आरोप. दरअसल, इजरायल के जिमनास्ट डोल्गोपयात के ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद जब उनके देश का नेशनल ऐंथम बजाया गया तो यहीं से भारतीय दर्शकों ने अनु मलिक को फिल्म ‘दिलजले’ (1996) के सॉन्ग ‘मेरा मुल्क, मेरा देश’ के लिए ट्रोल करना शुरू कर दिया. लोगों का आरोप है कि अनु मलिक ने इस सॉन्ग की धुन इजरायल के नेशनल ऐंथम से चुराई है.



इस बारे में आजतक ने अनु मलिक से बात करके उनका मत जानने कोशिश की.

इमोशनल हुए अनु मलिक

आजतक से बात करते हुए अनु मलिक काफी इमोशनल नजर आए. वो कहते हैं, ‘अभी कुछ दिनों पहले ही मेरी मां का निधन हुआ है और इस वक्त मैं काफी ज्यादा दर्द में हूं इसलिए मेरा ध्यान अभी बाकी बातों की तरफ नहीं जा रहा है. एक बच्चे के लिए उसकी मां को खोने से बड़ा दर्द दुनिया में कोई और नहीं हो सकता है. ऐसे में जब लोग इस तरह की बातें करते हैं तो बुरा लगता है. हालांकि, आपकी बात का जवाब देते हुए मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि Don’t judge a book by its Cover इसलिए आप लोग पूरा गाना सुनिए.’

#AnuMalik actually copied the Israeli National Anthem for Mera Mulk Mera Desh Song from #Diljale (1996) ??? pic.twitter.com/u3rGHlBNDF