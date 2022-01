Milind Soman ने पत्नी Ankita संग लगाई 110 Km की दौड़, यूनिक अंदाज में की पार्टी

एक्टर-मॉडल मिलिंद सोमन की फिटनेस के प्रति पैशन से हर कोई वाक‍िफ है. एक्टर के लिए एक भी दिन ऐसा नहीं होता जब वे अपने डेली वर्कआउट को मिस करते हैं. साल 2021 को भी मिलिंद ने अपनी पत्नी अंक‍िता कोंवर के साथ कुछ ऐसे ही स्पोर्टी अंदाज में खत्म किया. मिलिंद ने 2021 में अपनी सबसे लंबी दौड़ पूरी की है. उन्होंने फोटो शेयर कर इसकी जानकारी दी है.

मिलिंद ने जैसलमेर में 110 किलोमीटर की अपनी ये सबसे लंबी दौड़ पूरी की है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर तीन दिन पहले एक फोटो शेयर की थी जिसपर लिखा- '2021 की सबसे लंबी दौड़ के लिए रूट चेक कर रहा हूं. कल और परसों, मैं और अंक‍िता अपने कुछ क्रेजी दोस्तों के साथ जैसलमेंर में 110 किलोमीटर Lathi से Sam तक दौड़ लगाएंगे और कुछ इस तरह पार्टी करेंगे.'

एक दिन पहले उन्होंने अपना रन‍िंग वीड‍ियो शेयर कर लिखा- 'इस पागलपंती से भरी दौड़ का आठवां साल, पर बीते साल को खत्म करने का यही हमारा तरीका है, अपनी ताकत को सुन‍िश्च‍ित करने के लिए और इसी तरह आगे बढ़ने का संकल्प लेते हुए.'

110 किलोमीटर की अपनी लंबी दौड़ खत्म करने के बाद 1 जनवरी को मिलिंद सोमन ने पोस्ट साझा कर इसे कंप्लीट करने की जानकारी दी. उन्होंने लिखा- 'पूरी दुन‍िया को नए साल की मुबारकबाद, अंकिता और मैंने 110 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर ली है जैसलमेर में, हमारी ताकत को सुन‍िश्च‍ित करने के लिए और इस साल मेंटली और फिज‍िकली स्ट्रॉन्ग रहने का संकल्प लेते हुए.'

A very happy new year to the world! @5Earthy and I ended the 110km Last Long Run in Jaisalmer, a reaffirmation of our strength, and a pledge to be mentally and physically stronger this year 😀 #health #love #life #happiness pic.twitter.com/ArxFx4226N