Sidhu Moose Wala की मौत पर राजनीति से भड़के Mika Singh, बोले- इन बेवकूफों को रोको

सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद से पंजाबी इंडस्ट्री में मातम पसरा है. मीका सिंह को सिद्धू मूसेवाला के जाने से धक्का लगा है. जिस तरह से पंजाबियों ने ही एक पंजाबी को मारा है, उसे देख मीका ने कहा था कि उन्हें पंजाबी होने में शर्म आती है. अब एक बार फिर मीका सिंह का गुस्सा भड़का है.

सिद्धू मूसेवाला की मौत को लेकर पोस्ट वायरल

मीका ने अपने नए ट्वीट में सिद्धू मूसेवाला की मौत पर राजनीति करने वालों को फटकार लगाई है. मीका का ये गुस्सा एक फेसबुक पेज को देखने के बाद भड़का. लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के नाम से बने इस फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया गया था. जिसमें सिद्धू मूसेवाला की मौत के बारे में लिखा गया है. पोस्ट में लिखा है- आज तो कत्ल हो गया है सिद्धू मूसेवाला का. उस की जिम्मेदारी मेरा भाई गोल्डी बराड़ लेता है. पोस्ट में बदला लेने की बात लिखी गई है. लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Why can’t these kind of pages be banned?Where people are giving open challenges and are taking responsibility of having people killed.. Why are you guys searching here and there? .. ek dusre ko blame karne se better hai stop these Stupid people .. pic.twitter.com/LmWb9RRDnq