पंकज त्रिपाठी के घर मनोज बाजपेयी की दावत, मछली-भात का उठाया लुत्फ

बॉलीवुड के दो दिग्गज और मंझे हुए कलाकार जब एक साथ दिख जाएं तो क्या कहना. वो लम्हा उनके लिए ही नहीं बल्क‍ि फैंस के लिए भी खास होता है. ऐसा ही कुछ मनोज बाजपेयी के साथ देखने को मिला. मनोज ने हाल ही में अपने दो दोस्तों और को-एक्टर्स के साथ डिनर का लुत्फ उठाया जिसकी यादें शायद वे ताउम्र ना भूल पाएं. ये दो दोस्त और कोई नहीं बल्क‍ि पंकज त्रिपाठी और विनीत कुमार थे.

दरअसल, पंकज त्रिपाठी के घर डिनर का आयोजन किया गया जिसमें मनोज और विनीत को आमंत्र‍ित किया गया था. मनोज ने पंकज और विनीत के साथ अपनी फोटो शेयर कर लिखा 'मेरे सीन‍ियर और मेरे दोस्त विनीत कुमार और हमारे प्यारे पंकज त्रिपाठी के साथ एक शाम, उनके (पंकज के) घर में मछली-भात के लिए. पंकज और मृदुला (पंकज की पत्नी) कमाल के होस्ट हैं. फिर जल्दी मिलना होगा मीट भात के लिए.'

An evening with my old time senior &friend @VineetK00989283 and our dear @TripathiiPankaj at the latter’s (Pankaj’s) place for fish & rice !! What great hosts Pankaj and Mridula are !! फिर जल्दी मिलना होगा मीट भात के लिए !! 🤗🤗❤️❤️ pic.twitter.com/Nfm0qXIgSR