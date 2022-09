Fabulous Lives: संजय कपूर की पत्नी ने दी रणवीर सिंह को फुट मसाज, रियलिटी शो का उड़ा मजाक

नेटफ्लिक्स पर पिछले हफ्ते 'फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइव्ज' का दूसरा सीजन रिलीज हुआ है. लोगों ने करण जौहर के प्रोडक्शन में बने इस शो के बारे में बातें करनी शुरू ही की थी कि इसके आखिरी एपिसोड ने हंगामा कर दिया. कोई भी इस आखिरी एपिसोड में दिखाए जाने वाले दृश्य को एक्स्पेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा भी कुछ उन्हें देखने को मिल जाएगा. एपिसोड में नीलम कोठारी, महीप कपूर, भावना पांडे और सीमा सजदेह अपनी दोस्ती के नाम टोस्ट कर रहे थे कि अचानक चारो को 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' के सेट पर रिलैक्स और चिल करते देखा गया. और फिर...

ट्रोल हुईं महीप

यहां रणवीर सिंह का कैमियो रोल नजर आया. यूजर्स उन्हें इस शो में देखकर हैरान हो गए. फिर आया ट्विस्ट. रणवीर सिंह खुद को 'बैट्री ऑपरेटेड डिवाइस' बताते हैं और इधर, महीप कपूर उन्हें फुट मसाज (पैरों की मसाज) दे रही हैं. रणवीर सिंह अजीब आवाजें निकाल रहे हैं और लोगों को यह देखकर अजीब महसूस हो रहा है. हालांकि, रियलिटी शो में रणवीर सिंह का यह एंगल मजे के लिए डाला गया था, लेकिन दर्शकों को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया.

What was Ranveer doing in #FabulousLivesOfBollywoodWives ??? pic.twitter.com/wNz2K95wSB