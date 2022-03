लव बर्ड्स की डिनर डेट! रेस्टोरेंट के बाहर Arslan Goni ने Sussanne Khan को लगाया गले और फिर...

गॉर्जियस सुजैन खान (Sussanne Khan) और अरसलान गोनी (Arslan Goni) बीटाउन के मोस्ट रोमांटिक लव बर्ड्स हैं. दोनों लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. सुजैन और अरसलान एक साथ वेकेशन पर क्वालिटी टाइम स्पेंड करने से लेकर हैंगआउट करने तक, ज्यादातर समय एक दूसरे संग ही गुजारना पसंद करते हैं. अब एक बार फिर अरसलान गोनी और लवली सुजैन खान एक साथ डिनर डेट एन्जॉय करते दिखाई दिए.

रोमांटिक है सुजैन खान और अरसलान की केमिस्ट्री

लव कपल सुजैन खान और अरसलान का रेस्टोरेंट के बाहर से एक वीडियो सामने आया है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि रेस्टोरेंट से निकलने के बाद अरसलान एक प्रोटेक्टिव और लविंग बॉयफ्रेंड की तरह सुजैन को प्यार से गले लगाकर बाय बोलते हैं और फिर एक जेंटलमैन की तरह सुजैन के लिए गाड़ी का गेट खोलकर उन्हें रोमांटिक अंदाज में सी ऑफ करते हैं.



सुजैन और अरसलान की लविंग और रोमांटिक केमिस्ट्री फैंस को काफी पसंद आ रही है. फैंस दोनों पर अपना प्यार लुटा रहे हैं. वहीं, कई यूजर्स ऐसे भी हैं, जो सुजैन को अरसलान के साथ देखकर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- चलो ऋतिक रोशन दूसरे के पास और ये दूसरे के पास.

ब्लैक में ट्विनिंग करते दिखे अरसलान और सुजैन

डिनर डेट पर सुजैन खान ब्लैक कलर के फ्लोरल प्रिंटेड शॉर्ट स्कर्ट और मैचिंग टॉप में नजर आईं. सुजैन ने अपने बालों को ओपन ही रखा. आईलाइनर और न्यूड लिपस्टिक में सुजैन खान काफी स्टनिंग लग रही हैं. वहीं, अरसलाम भी अपनी लेडी लव संग ट्विनिंग करते हुए ब्लैक टी शर्ट में नजर आ रहे हैं, जो उन्होंने ब्लू जींस के साथ कैरी की है. कैजुअल लुक में अरसलान काफी हैंडसम लग रहे हैं.

आपको भी लग रहे हैं ना अरसलान और सुजैन खान Made For Each Other?