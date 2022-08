Laal Singh Chaddha: कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री बोले- 60 साल का हीरो, 20-30 साल की एक्ट्रेस संग...

Laal Singh Chaddha box office opening: आमिर खान और करीना कपूर खान की फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' को लेकर फैन्स के बीच काफी क्रेज था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह कुछ कमाल न दिखा सकी. फिल्म को एक तो काफी मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला, उसपर से ऑडियन्स ने पहले से ही हॉलीवुड फिल्म 'फॉरेस्ट गंप' देखी थी, तो वह कहानी लगभग जानते ही थे. पहले दिन फिल्म ने केवल 11.5 करोड़ की कमाई की, जबकि कहने के लिए लॉन्ग वीकेंड था और छुट्टी का दिन भी. वीकेंड पर कुछ इस फिल्म से उम्मीद जगती कि इसके पहले दिन के रिएक्शन को देखते हुए 1300 स्क्रीन्स से इसे हटा दिया गया. फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री को भी यह फिल्म कुछ खास समझ नहीं आई. फिल्म से ज्यादा इनका ट्वीट वायरल हो रहा है. हर ओर इसकी चर्चा हो रही है.

आमिर खान का बिना नाम लिए फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री ने उनपर निशाना साधा है. विवेक अग्निहोत्री का कहना है कि आजकल बॉलीवुड इसलिए डूब रहा है, क्योंकि 60 साल का हीरो, 20-30 साल की एक्ट्रेस के साथ रोमांस करता दिख रहा है. ऐसे में ऑडियन्स को आप क्या नैचुरल दिखा रहे हो? साथ ही वीएफएक्स की मदद से फिल्म में कितनी चीजें बदली जा रही हैं, यह तो सभी जानते ही हैं.

Vivek bhai you have supported pk once when it was realised now you are on other side of fence 🫣

I think, Aamir 57 & Kareena 41, this #Vivek guy is misleading people. And what about Rajnikant? Why you, Kangana or many others are against Bollywood, where you r earning bread n butter from it. Don't be ridical like religious people. Go n make some good movies!