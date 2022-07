शाहरुख खान को KRK ने दी खास सलाह, बोले- पठान मत करो वरना...

कमाल आर खान (Kamaal R Khan) का मिज़ाज तो आप जानते ही हैं. जब भी किसी बड़े बैनर या एक्टर की फिल्म रिलीज होने वाली होती है तो केआरके अपनी राय खुलकर आगे रखते हैं. वे पहले ही बता देते हैं कि उनके हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर कौन सी फिल्म हिट होगी और कौन सी फ्लॉप. अब भले ही उन्हें लोगों की खरी-खोटी क्यों न सुननी पड़े, लेकिन केआरके अपनी बात रखने से कभी पीछे नहीं हटते.

शाहरुख खान को KRK ने दी ये सलाह

कमाल आर खान ने अब बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान की मचअवेटेड फिल्म पठान का प्रेडिक्शन भी कर दिया है. सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने तो शाहरुख खान को एक खास सलाह भी दे दी है. जानना नहीं चाहेंगे आप? तो चलिए फिर देर किस बात की है, आपको बता ही देते हैं आखिर केआरके ने बॉलीवुड के बादशाह को क्या सलाह दी है और क्यों?

दरअसल, केआरके चाहते हैं कि शाहरुख खान पठान फिल्म न करें. उन्होंने इसकी वजह भी बता दी है. केआरके का मानना है कि पठान फिल्म फ्लॉप होने वाली है. इसलिए वो चाहते हैं कि शाहरुख पठान फिल्म न करें.

केआरके ने अपने ट्वीट में लिखा- मैंने शाहरुख खान को सजेस्ट किया था कि वो #HappyNewYear #Fan और #JHMS फिल्में न करें. लेकिन उन्होंने वो तीनों फिल्में कीं और वो डिजास्टर साबित हुईं. अब मैं उन्हें एक बार फिर से सुझाव देता हूं कि उन्हें #Pathaan नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये भी निश्चित तौर पर डिजास्टर होने वाली है.

I suggested @iamsrk to not do films #HappyNewYear #Fan and #JHMS. But he did those films and all 3 films were disasters. Now I suggest him one more time that he should not do #Pathaan because it will become a sure shot disaster. — KRK (@kamaalrkhan) July 22, 2022

केआरके का शाहरुख खान को सुझाव देना सुपरस्टार के फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया. शाहरुख के फैंस ने केआरके के ट्वीट को रीट्वीट करके उन्हें याद दिला रहे हैं कि हैप्पी न्यू ईयर बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई थी और फिल्म ने काफी अच्छा कलेक्शन किया था.

यहां देखें शाहरुख खान के फैंस केआरके को कैसे जवाब दे रहे हैं.

@kamaalrkhan you was right may times but this time you are not right . PATHAN will be blockbuster and will open 40cr+.Lifetime business will be 400cr+ — Neeraj Arora (@Neerajarora6176) July 22, 2022

Happy new year was super hit at boxoffixe even with ur nd all critics negative reviews,,, — Davinder singh (@Davinde48839946) July 22, 2022

Pathaan will biggest blockbuster of all movies of Bollywood.. — Mehedi hasan Shanto (@Mehedih07773535) July 22, 2022

Shayad Aap Ko Patanehi Happy New Year Super Hit Hue Thi — Armaan Izhan (@ArmaanIzhan) July 22, 2022

फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त बज

शाहरुख खान की फिल्म पठान को केआरके ने भले ही रिलीज से पहले ही फ्लॉप बता दिया है, लेकिन एक्टर के फैंस उनकी इस फिल्म का बेकरारी से इंतजार कर रहे हैं. लंबे गैप के बाद शाहरुख खान को सिल्वर स्क्रीन पर देखने के लिए फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है. फिल्म में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम अहम रोल में होंगे. पठान अगले साल जनवरी में रिलीज होगी. अब देखते हैं कि पठान की रिलीज के बाद केआरके का प्रेडिक्शन सही साबित होता है या फिर किंग खान के फैंस फिल्म को हिट कराकर केआरके को गलत साबित करते हैं.

...तो आप तैयार हैं ना शाहरुख खान की फिल्म पठान के लिए?