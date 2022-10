Adipurush: कृति सेनन ने प्रभास को पसीना पोछने के लिए ऑफर किया दुपट्टा, क्यूट केमिस्ट्री पर फिदा फैंस

प्रभास की फिल्म आदिपुरुष के टीजर को पसंद नहीं किया जा रहा है. यूजर्स इसका मजाक उड़ा रहे हैं. प्रभास-सैफ के लुक के अलावा फिल्म का वीएफएक्स भी ट्रोल हो रहा है. पर इतनी निगेटिविटी के बीच एक अच्छी बात हुई है. जिसकी लोग तारीफ कर रहे हैं. प्रभास और कृति सेनन की केमिस्ट्री पसंद की जा रही है.

प्रभास-कृति की जबरदस्त बॉन्डिंग

आदिपुरुष की इस लीड जोड़ी का ऑनस्क्रीन ही नहीं, ऑफस्क्रीन बॉन्ड भी शानदार नजर आ रहा है. फिल्म में प्रभास राम और कृति सीता के रोल में हैं. टीजर में प्रभास और कृति की साथ में थोड़ी सी झलक दिखी. ये झलक ही टीजर का वो पार्ट है जो लोगों को पसंद आया है. प्रभास और कृति की यही दमदार केमिस्ट्री टीजर लॉन्च इवेंट में भी नजर आई. इसका सबूत देता एक वीडियो वायरल हो रहा है. प्रभास और कृति वीडियो में साथ में खड़े हैं. प्रेस से उनका इंट्रैक्शन चल रहा है. प्रभास को काफी गरमी लग रही है. कृति उनके साथ खड़ी हैं. वो अपना पसीना पोछ रहे हैं.

#KritiSanon Giving Her Saree To #Prabhas To Sweep His Sweat



Great Bonding 👏#Adipurush pic.twitter.com/eTwJKtBONZ