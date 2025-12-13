'लगा था काट खाएंगे...', जब अक्षय खन्ना को लेकर बोली थीं कटरीना कैफ, शरमाए एक्टर

बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना को उनकी फिल्म 'धुरंधर' में शानदार परफॉरमेंस के लिए खूब प्यार मिल रहा है. इस बीच अक्षय के पुराने वीडियो भी सोशल मीडिया पर फिर से वायरल होने लगे हैं. अक्षय के इंटरव्यू से लेकर फिल्म 'तीस मार खान' के सीन्स तक कई वीडियो इंटरनेट पर छाए हुए हैं. अब 'रेस' के प्रमोशन का एक पुराना क्लिप भी सोशल मीडिया पर घूमने लगा है. इसमें कटरीना कैफ और अक्षय खन्ना साथ नजर आ रहे हैं.

कटरीना-अक्षय का वीडियो वायरल

वीडियो में कटरीना कैफ और अक्षय खन्ना हंसते हुए नजर आ रहे हैं. एक्ट्रेस अक्षय संग काम का एक्सपीरिएंस शेयर कर रही हैं. ऐसे में एक्टर शरमा रहे हैं. कटरीना कहती हैं, 'शुरू-शुरू में वो ज्यादा बात नहीं करते थे. तो मुझे लगता था कि ये तो काट ही खाएंगे. लेकिन असल में वो पूरे स्वीटहार्ट निकले. उन्होंने मुझे शतरंज सिखाई. इसके लिए मैं उन्हें सचमुच थैंक यू कहना चाहती हूं. सीरियसली, फिल्म के दौरान हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया. सैफ ने कल ही कहा था, लेकिन मुझे लगता है कि वो इस वक्त के सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से एक हैं. उनके साथ काम करके मैंने बहुत कुछ सीखा. वो बहुत अच्छे इंसान हैं.'

जब कटरीना कैफ उनकी तारीफ करती रहीं तब अक्षय खन्ना मुस्कुराते रहे. उन्होंने सराहना के लिए कटरीना को धन्यवाद भी दिया. अक्षय खन्ना को अपने करियर के दौरान अपने को-स्टार्स से भरपूर प्रशंसा मिलती रही है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' से उन्होंने साबित कर दिया है कि वो कमाल के एक्टर हैं.

साल 2025 को अक्षय खन्ना की बॉलीवुड में सेकेंड इनिंग्स माना जा रहा है. इस साल की शुरुआत में उन्होंने फिल्म 'छावा' में काम किया था. एक्टर मुगल शासक औरंगजेब के किरदार में नजर आए थे. तब भी उनके काम को पसंद किया गया. अब साल के अंत में एक बार फिर निगेटिव रोल के साथ अक्षय खन्ना स्क्रीन और सोशल मीडिया पर छा गए हैं. अपने शानदार अभिनय और स्क्रीन टाइम को लेकर अक्षय खूब चर्चा बटोर रहे हैं. फिल्म में अक्षय खन्ना के अलावा रणवीर सिंह, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, सारा अर्जुन और राकेश बेदी जैसे दमदार कलाकार शामिल हैं.

