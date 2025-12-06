'तुम्हें प्यार मिल गया...', बहन की शादी में इमोशनल हुए कार्तिक आर्यन, फोटो शेयर कर लिखा भावुक पोस्ट

बॉलीवुड स्टार कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी छोटी बहन कृतिका की शादी को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. कार्तिक ने शादी की हर रस्मों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और खूब एन्जॉय किया. अब शादी हो जाने के बाद एक्टर ने बहन को लेकर इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट किया है.

कार्तिक ने लिखा इमोशनल पोस्ट

कार्तिक आर्यन ने अपनी बहन को शादी की शुभकामनाएं देते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा, 'कुछ दिन ऐसे होते हैं जो चुपचाप आपकी दुनिया बदल देते हैं. आज उनमें से एक था. अपनी किकी को दुल्हन के रूप में देखना ऐसा लगा जैसे सालों को एक पल में बदलते हुए देख रहा हूं. किकी, मैंने तुम्हें उस छोटी लड़की से बड़ा होते देखा है जो हर जगह मेरे पीछे दौड़ती थी, इस खूबसूरत दुल्हन तक जो आज इतनी खुशी और ताकत के साथ अपनी नई ज़िंदगी में आई है.'

एक्टर ने आगे लिखा, 'मुझे उस औरत पर गर्व है जो तुम बनी हो, तुम्हारे मूल्यों पर गर्व है, और हर हंसी, लड़ाई, राज और याद के लिए शुक्रगुजार हूं, जो हमने शेयर की है और आज, जब तुम आगे बढ़ी, तो मेरा दिल तुम्हारे साथ रहा. तुम भले ही एक नया चैप्टर शुरू कर रही हो, लेकिन तुम हमेशा मेरी छोटी बहन रहोगी- हमारे परिवार की धड़कन. मुझे इससे ज्यादा खुशी और कुछ नहीं दे सकता कि तुम्हें वह दुर्लभ, जिंदगी में एक बार मिलने वाला प्यार मिल गया, तेज जैसे पवित्र और देखभाल करने वाले के साथ. यह नया सफर तुम्हें वह सब कुछ दे जिसका तुमने कभी सिर्फ सपना देखा था.'

बहन की शादी में जमकर किया डांस

कार्तिक आर्यन ने अपनी छोटी बहन की शादी में जमकर डांस किया था. सोशल मीडिया पर शादी से जुड़े कई वीडियो वायरल हुए. जिसमें 'कजरा रे' गाने पर डांस कर रहे थे. जबकि एक वीडियो में वो 'एक हजारों में मेरी बहना है' पर भी झूमें.

जल्द रिलीज होगी फिल्म

वहीं वर्क फ्रंट की बात करें तो कार्तिक आर्यन जल्द ही तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' गाने में नजर आएंगे. इस फिल्म में उनके साथ अनन्या पांडे लीड रोल में दिखाई देंगी. अभी फिल्म के गाने सामने आए हैं. यह फिल्म 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

