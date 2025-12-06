scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'तुम्हें प्यार मिल गया...', बहन की शादी में इमोशनल हुए कार्तिक आर्यन, फोटो शेयर कर लिखा भावुक पोस्ट

बॉलीवुड स्टार कार्तिक आर्यन ने ग्वालियर में अपनी बहन कृतिका तिवारी की शादी की दिल को छू लेने वाली फोटोज शेयर की. इसके अलावा उन्होंने बहन के लिए इमोशनल पोस्ट भी किया.

Advertisement
X
बहन की शादी में कार्तिक आर्यन (Photo: Instagram/@kartikaaryan)
बहन की शादी में कार्तिक आर्यन (Photo: Instagram/@kartikaaryan)

बॉलीवुड स्टार कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी छोटी बहन कृतिका की शादी को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. कार्तिक ने शादी की हर रस्मों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और खूब एन्जॉय किया. अब शादी हो जाने के बाद एक्टर ने बहन को लेकर इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट किया है.

कार्तिक ने लिखा इमोशनल पोस्ट
कार्तिक आर्यन ने अपनी बहन को शादी की शुभकामनाएं देते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा, 'कुछ दिन ऐसे होते हैं जो चुपचाप आपकी दुनिया बदल देते हैं. आज उनमें से एक था. अपनी किकी को दुल्हन के रूप में देखना ऐसा लगा जैसे सालों को एक पल में बदलते हुए देख रहा हूं. किकी, मैंने तुम्हें उस छोटी लड़की से बड़ा होते देखा है जो हर जगह मेरे पीछे दौड़ती थी, इस खूबसूरत दुल्हन तक जो आज इतनी खुशी और ताकत के साथ अपनी नई ज़िंदगी में आई है.'

एक्टर ने आगे लिखा, 'मुझे उस औरत पर गर्व है जो तुम बनी हो, तुम्हारे मूल्यों पर गर्व है, और हर हंसी, लड़ाई, राज और याद के लिए शुक्रगुजार हूं, जो हमने शेयर की है और आज, जब तुम आगे बढ़ी, तो मेरा दिल तुम्हारे साथ रहा. तुम भले ही एक नया चैप्टर शुरू कर रही हो, लेकिन तुम हमेशा मेरी छोटी बहन रहोगी- हमारे परिवार की धड़कन. मुझे इससे ज्यादा खुशी और कुछ नहीं दे सकता कि तुम्हें वह दुर्लभ, जिंदगी में एक बार मिलने वाला प्यार मिल गया, तेज जैसे पवित्र और देखभाल करने वाले के साथ. यह नया सफर तुम्हें वह सब कुछ दे जिसका तुमने कभी सिर्फ सपना देखा था.'

Advertisement

बहन की शादी में जमकर किया डांस
कार्तिक आर्यन ने अपनी छोटी बहन की शादी में जमकर डांस किया था.  सोशल मीडिया पर शादी से जुड़े कई वीडियो वायरल हुए. जिसमें 'कजरा रे' गाने पर डांस कर रहे थे. जबकि एक वीडियो में वो 'एक हजारों में मेरी बहना है' पर भी झूमें. 

सम्बंधित ख़बरें

बहन की शादी में इमोशनल हुए Kartik Aryan 
Kartik Aryan
Kartik बहन की शादी में Pawan Singh के गाने पर झूमे! 
Kartik Sister Wedding
Kartik Aryan की बहन Kritika ने रचाई शादी! 
avatar 3 advance booking date revealed, challenge for dhurandhar, tu meri main tera main tera tu meri
'Avatar 3' की बुकिंग इस दिन होगी शुरू! 'धुरंधर' देसी स्टार्स की बढ़ी मुश्किल  
Kartik_Aaryan
सूट-बूट में दिखा Kartik Aaryan का 'किलर लुक' 

जल्द रिलीज होगी फिल्म
वहीं वर्क फ्रंट की बात करें तो कार्तिक आर्यन जल्द ही तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' गाने में नजर आएंगे. इस फिल्म में उनके साथ अनन्या पांडे लीड रोल में दिखाई देंगी.  अभी फिल्म के गाने सामने आए हैं. यह फिल्म 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement