बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन पर अक्षय कुमार ने कही दिल की बात, सेलेब्स ने किया सपोर्ट

सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी सुलझाते हुए बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन भी निकलकर आया था. ड्रग्स के मामले में पिछले कई दिनों से खबरें आ रही हैं. रिया चक्रवर्ती से लेकर दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर जैसे सितारों से एनसीबी ने पूछताछ भी कर ली है. अब एक्टर अक्षय कुमार ने इस ड्रग्स के मामले पर रिएक्ट किया है. अक्षय कुमार ने लिखा- बहुत दिनों से मन में कुछ बात थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूं, किससे कहूं. आज सोचा आप लोगों से शेयर कर लूं. #DirectDilSe.

अक्षय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में ड्रग्स की प्रॉब्लम नहीं है लेकिन इसका मलतब ये नहीं है कि सभी लोग ड्रग्स लेते हैं. उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा कानून और कोर्ट इस मामले में जांच कर सही फैसला लेंगे. अक्षय ने हाथ जोड़कर विनती की कि इंडस्ट्री को बदनाम दुनिया जैसी नजरों के साथ ना देखा जाए.

उनके इस वीडियो के सामने आने के बाद बॉलीवुड के कई सेलेब्स ने उन्हें सपोर्ट किया तो वहीं कई फैन्स ने भी कमेंट्स में अपना सपोर्ट दिखाया. करण जौहर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, वरुण धवन, अंगद बेदी अन्य ने अक्षय के वीडियो को शेयर किया और उसपर कमेंट किया. देखिये यहां:

Thank you @akshaykumar sir for speaking your heart out!! ❤️❤️🙏 https://t.co/cTS5TgMX1r — ANGAD BEDI “Anshuman Saxena” (@Imangadbedi) October 3, 2020

Very well said Akshay - that’s what sets you apart 🙏👍 — Ronnie Screwvala (@RonnieScrewvala) October 3, 2020

अपने वीडियो में अक्षय कुमार ने कहीं ये बातें

अपने वीडियो में अक्षय कुमार कह रहे हैं- 'आज थोड़े भारी दिल से आपसे बात कर रहा हूं. पिछले कुछ हफ्तों में बहुत सी बातें आई मन में कहने के लिए लेकिन हर तरफ इतनी निगेटिविटी है कि समझ में नहीं आता है क्या, कितना और किससे बोलूं. देखिए स्टार्स भले ही हम कहलाते हैं लेकिन बॉलीवुड को आपने अपने प्यार से बनाया है. हम सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं हैं, हमने फिल्मों के जरिए हमारे देश के कल्चर हमारी वैल्यूज को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाया है.'

'जब- जब हमारे देश की जनता के सेंटीमेंट्स की बात आई, आप लोग जैसे भी महसूस कर रहे थे, इतने सालों से फिल्मों ने उसे दिखाने की कोशिश की. चाहे वो एंग्रीयंगमैन वाला आक्रोश हो, या फिर करप्शन हो, गरीबी हो, बेरोजगारी हो हर इश्यू को सिनेमा ने अपने तरीके से दिखाने की कोशिश की.'

आगे अक्षय ने कहा- 'ऐसे में अगर आज आपके सेंटीमेंट में गुस्सा है तो वो गुस्सा भी हमारे सर माथे पर. सुशांत सिंह राजपूत के अचानक निधन के बाद से ऐसे बहुत से इश्यूज सामने आए हैं. जिन्होंने हमें भी उतना ही दर्द दिया है जितना आप सभी को. इन मुद्दों ने हमें अपने गिरेबान में झांकने को मजबूर किया है. हमारी फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी बहुत सी खामियों को देखने को मजबूर किया है जिन पर ध्यान जाना बहुत जरूरी है.'

'जैसे नारकोटिक्स और ड्रग्स के बारे में आजकल बात हो रही है. मैं आज दिल पर हाथ रखकर कैसे आप लोगों से झूठ बोल दूं कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती. जरूर करती है. वैसे ही जैसे ही हर इंडस्ट्री में और हर प्रोफेशन में होती होगी. पर हर प्रोफेशन का हर इंसान इसमें इंवॉल्व हो ऐसा नहीं हो सकता. ऐसे थोड़े होता है.'

Bahot dino se mann mein kuch baat thi lekin samajh nahi aa raha tha kya kahoon, kisse kahoon. Aaj socha aap logon se share kar loon, so here goes... #DirectDilSe 🙏🏻 pic.twitter.com/nelm9UFLof — Akshay Kumar (@akshaykumar) October 3, 2020

अक्षय ने कहा- 'मुझे विश्वास है कि हमारी लॉ इंफोर्समेंट, अथॉरिटी और कोर्ट इस पर जो भी जांच, जो भी एक्शन ले रही है वो बिल्कुल सही होगा. और मैं ये भी जानता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री का हर इंसान उनके साथ पूरी तरह को-ऑपरेट करेगा. पर प्लीज हाथ जोड़कर कहता हूं कि ऐसा तो मत करो न पूरी इंडस्ट्री को एक ही बदनाम दुनिया जैसी नजरों के साथ देखने लगो. ये सही नहीं है. ये गलत है.'

'मुझे पर्सनली हमेशा से मीडिया की ताकत में बहुत विश्वास रहा, अगर मीडिया सही मुद्दे सही वक्त पर न उठाए तो शायद बहुत से लोगों को न आवाज मिलेगी न इंसान. मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपना काम, अपनी आवाज उठाना जारी रखे. लेकिन प्लीज थोड़ा सेंसेटिवली. क्योंकि एक निगेटिव न्यूज एक इंसान की बरसों की इज्जत और काम, कड़ी मेहनत को बर्बाद करके रख देगा. आखिर में लोगों से एक ही मैसेज ही यार आप सभी ने तो हमें बनाया है. आपका विश्वास जाने नहीं देंगे. अगर आपको कोई नाराजगी है तो हम और मेहनत करेंगे. आपका प्यार और विश्वास जीत कर रहेंगे. आप हैं तो हम हैं, बस साथ बनाए रखना.'