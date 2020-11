कपिल शर्मा ने किसानों के सपोर्ट में कहा- मुद्दा इतना बड़ा नहीं कि बातचीत से हल ना हो

कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के धरने का चौथा दिन चल रहा है. जहां एक तरफ किसान दिल्ली-हरियाणा की सीमा सिंधु बॉर्डर पर डटे हुए हैं वहीं दूसरी तरफ कुछ किसान दिल्ली के निराकारी समागम मैदान में मौजूद हैं. किसान फार्म बिल पर पीछे हटने को तैयार नहीं और किसानों ने तय किया है कि वे रोजाना 11 बजे मीटिंग करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे. किसानों को देशभर की जनता से सपोर्ट भी मिल रहा है. सेलेब्स भी किसानों की हौसलाफजाई करते नजर आ रहे हैं. कपिल शर्मा ने किसानों का समर्थन करते हुए ट्वीट किया है.

किसान दिल्ली की सीमा पर 26 नवंबर से प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार का संयोग चाह रहे हैं. कॉमेडियन कपिल शर्मा ने इसपर कमेंट करते हुए लिखा- किसानों के मुद्दे को राजनीतिक रंग ना देते हुए बातचीत से इस मसले का हल निकालना चाहिए. कोई भी मुद्दा इतना बड़ा नहीं होता की बातचीत से उसका हल ना निकले. हम सब देशवासी किसान भाइयों के साथ हैं. यह हमारे अन्नदाता हैं.#farmers

Government should sit with the farmers and sort the bill.

We all are from farmers families and i stand with our very own farmers 🙏



God bless our Farmers 🙏