Hanseen Dillruba: 'फिल्म में क्रेडिट चाहिए तो किसी प्रोड्यूसर से शादी कर लो, कमेंट सुनकर बरसीं कनिका

फिल्म हसीन दिलरुबा का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. इसमें एक्ट्रेस टर्न्ड राइटर कनिका ढिल्लों को स्क्रीनराइटर के तौर पर क्रेडिट मिला है. इसी बीच स्क्रीनराइटर नवजोत गुलाटी ने कनिका को क्रेडिट दिए जाने पर उन्हें पर्सनली टारगेट किया और कहा कि फिल्म के ट्रेलर में क्रेडिट मिलना बहुत आसान है. बस किसी प्रोड्यूसर के घर में शादी कर लो. अब नवजोत के इस बयान पर कनिका ढिल्लों ने करारा जवाब दिया है. उनके सपोर्ट में फिल्म हसीन दिलरुबा की एक्ट्रेस तापसी पन्नू भी आती नजर आ रही हैं.

नवजोत ने क्या कहा- स्क्रीनराइटर नवजोत गुलाटी ने कहा कि- अगर आप एक बड़े स्क्रीनराइटर बनना चाहते हैं और ट्रेलर में अपना नाम चाहते हैं तो आपको किसी प्रोडक्शन हाउस के जान-पहचान वाले के साथ शादी करनी होगी. एक बार जब कोई राइटर फैमिली मेंबर बन जाता है तो उसे एक्टर-स्टार की तरह ट्रीट करने लग जाया जाता है. अब नवजोती की ये बातें सुनकर कनिका ढिल्लों काफी गुस्सा गईं. उन्होंने भी पलटकर जवाब दिया.

And mr @Navjotalive because of writers like YOU - who display their STUPIDITY on something tht should be Applauded as a welcome step by the writing fraternity- other very deserving writers do not get top Billing as is their right—- shame on u! https://t.co/hDDhSlBEpS