BMC के एक्शन पर कंगना रनौत का करारा जवाब, सपोटर्स को कहा शुक्रिया

कंगना रनौत इन दिनों अपने तीखे तेवरों की वजह से सुर्खियों में छाई हुई हैं. एक्ट्रेस कई महीनों के बाद अब मुंबई लौट आई हैं. कंगना के लिए बुधवार का दिन बेहद चुनौतीभरा और इमोशनल रहा. उनके सपने पर बीएमसी ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर जो चलाया था.

दरअसल, कंगना के मुंबई स्थित ऑफिस के कुछ हिस्सों पर बीएमसी ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया था. हालांकि बाद में कोर्ट ने बीएमसी को तोड़फोड़ करने से मना किया था. आज इस मामले में कोर्ट फिर से सुनवाई करेगा.

बीएमसी की इस कार्रवाई का कई लोगों ने विरोध किया था. अपने समर्थकों का आभार जताते हुए बीती रात कंगना ने ट्वीट कर लिखा- मैं अपनी मुंबई में हूं,अपने घर में हूं मुझपे वार भी हुआ तो पीठ पीछे जब मैं फ़्लाइट में थी,सामने नोटिस देने की या वार करने की हिम्मत नहीं है मेरे दुश्मनों में ये जानकर अच्छा लगा, बहुत लोग मुझे पहुंचाई हुई हानि से दुखी और चिंतित हैं मैं उनके आशीर्वाद और स्नेह की आभारी हूं🙏

कंगना की खूबसूरत फोटो

कंगना की ये फोटो ईशा योगा सेंटर की है. वाकई कंगना की ये तस्वीर बेहद खूबसूरत है. कंगना ने इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा- ये मेरी सबसे खूबसूरत तस्वीरों में से एक है. ये फोटो मेरे आश्रम ईशा योगा सेंटर पर ली गई है. कुछ भी प्लानड नहीं था. ये एकदम से क्लिक की गई तस्वीर है. लेकिन कहीं ना कहीं ये फोटो बेहद खूबसूरत ट्रांजिशन को दर्शाती है. कंगना की इस फोटो को यूजर्स ने भी खूबसूरत बताया है.

This is one of my most favourite pictures, it is from my aashram Isha Yoga center, nothing is planned a very spontaneous capture but somehow depicts transition so beautifully 🙂 pic.twitter.com/MMuXpdJzLx