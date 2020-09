कंगना रनौत के सपोर्ट में बॉलीवुड, अनुपम खेर बोले- घरोंदा इस बेरहमी से तोड़ा, अफसोस...

कंगना रनौत के पाली हिल रोड पर स्थित आलीशान दफ्तर पर बुलडोजर चलाए जाने को लेकर बॉलीवुड ने विरोध जताना शुरू कर दिया है. बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने ट्वीट करके कंगना के दफ्तर पर हुई कार्रवाई का विरोध किया है. अनुपम खेर ने अपने ट्वीट में कहा है कि किसी के घरोंदे को इस तरह तोड़ना पूरी तरह से गलत है.

अनुपम ने लिखा, "गलत गलत गलत है! इसको bulldozer नही #Bullydozer कहते है. किसी का घरोंदा इस बेरहमी से तोड़ना बिल्कुल गलत है. इसका सबसे बड़ा प्रभाव या प्रहार कंगना के घर पर नहीं बल्कि मुम्बई की जमीन और जमीर पर हुआ है. अफसोस अफसोस अफसोस है." अनुपम ने इस ट्वीट के साथ एक उदासी वाला इमोजी भी बनाया है.

अनुपम खेर के अलावा इस मामले पर फिल्ममेकर मधुर भंडारकर ने भी ट्वीट करके कंगना को डटे रहने की बात कही है. मधुर भंडारकर ने कंगना रनौत के उस वीडियो को रीट्वीट किया है जिसमें उन्होंने दिखाया था कि किस तरह उनके दफ्तर को बुरी तरह तोड़ डाला गया है. इस वीडियो को रीट्वीट करते हुए मधुर भंडारकर ने लिखा- मजबूत रहो.

मालूम हो कि कंगना रनौत के इस दफ्तर की कीमत तकरीबन 48 करोड़ रुपये थी. उन्होंने इस दफ्तर को अपने हिसाब से बनवाया था. माना जा रहा है कि कंगना रनौत को महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बोलने की सजा मिली है और BMC द्वारा चलाए गइ इस बुलडोजर को सोशल मीडिया पर बदले की कार्रवाई कहा जा रहा है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने कंगना के दफ्तर पर हुई इस कार्रवाई के बारे में लिखा, "तोड़ फोड़ करना, तबाही मचाना, दुखद दुखद." मालिनी अवस्थी में अपने ट्वीट में लिखा, "एक स्त्री कलाकार का दफ्तर उसकी गैरमौजूदगी में तोड़ डाला गया. 2014 से लगातार देश में असहिष्णुता और फासिज़्म ढूंढने वाले ऐक्टिविस्ट,अवार्डवापसी गैंग, और तख्ती लिए तारिकाएं की आज मुम्बई में हुई इस अराजकता पर शातिर चुप्पी शर्मनाक है."

Crushing,Demolishing,Mayhem.Sad Sad.All thats happening.Two women,Two sides,are they being used as pawns to vent out dirty political vendettas?Murder,Nepotism,Suicide,Family Grief,MentalHealth,Mafia,Vendetta,Cops,Journalism,Politics,Drugs,Films. #JusticeForSSR shouldn’t be diluted

The Thackerays today have paved the way for @KanganaTeam to storm their citadel. When you have advisors like Naughty Boy, intellectual innocence becomes your birthmark. As we would say in Punjabi: Siyaapa Mol Liya Hai.