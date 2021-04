सद्गुरु के बचाव में उतरीं कंगना, ट्रोल्स को लताड़ा

कंगना रनौत को उनकी बेबाकी के लिए जाना जाता है. कंगना जो सोचती हैं अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखकर दुनिया को बता देती हैं. अब उनके बारे में आप कोई भी राय बनाएं इस बात से उन्हें फर्क नहीं पड़ता. कंगना लम्बे समय से अपनी सोच को सोशल मीडिया द्वारा शेयर करती आ रही है. अब उन्होंने सद्गुरु जग्गी वासुदेव के बारे में बात की है.

सद्गुरु के सपोर्ट में आईं कंगना

सद्गुरु पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कृष्ण को लेकर अपने बयान पर ट्रोल हो रहे हैं. ऐसे में कंगना ने उन्हें सपोर्ट करते हुए ट्रोल्स को फटकार लगाई है. कंगना ने लगतारा दो ट्वीट कर अपनी बात रखी है. पहले ट्वीट में वह लिखती हैं- ''लेफ्ट विंग वाले सद्गुरु जी को ये कहकर प्रताड़ित कर रहे हैं कि वह हिन्दू संस्कृति का योग और राष्ट्रवाद की मदद से प्रचार करते हैं. राइट विंग उन्हें ट्रोल और प्रताड़ित कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत लिबरल हैं और देवी-देवताओं और पुराणों को भरपूर इज्जत नहीं दे रहे.''

कंगना ने आगे लिखा, ''ऐसे में ये समझना मुश्किल नहीं है कि हिन्दू सालों तक बंदी क्यों बने रहे थे. हमारी कोई रणनीति नहीं, कोई योजना नहीं बेवकूफ लोग. अगर तुम लोग सिर्फ उन्हें उनके प्रोजेक्ट्स जैसे Cauvery, ग्रामीण बच्चों की शिक्षा और मंदिर बचाने में सपोर्ट कर सको तो अच्छा हो. अगर ऐसा नहीं कर सकते तो चुप रहो.''

not very hard to understand why Hindus were enslaved for thousands of years, no strategy no scheme no alignment, bloody crude people. If you can just support him in his projects like saving Cauvery, rural children education or saving temples.If you can’t then just shut up...2/2