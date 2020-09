कंगना ने शिवसेना को बताया सोनिया सेना, उद्धव ठाकरे को कहा वंशवाद का नमूना

बुधवार को बीएमसी ने कंगना रनौत के मुंबई स्थित घर पर बुलडोजर चलाया था. इस एक्शन के बाद से कंगना रनौत लगातार शिवसेना और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर भड़क रही हैं. अब कंगना ने अपने लेटेस्ट ट्वीट में उद्धव ठाकरे के साथ ही कांग्रेस को भी निशाने पर लिया है और शिव सेना को सोनिया सेना बताया है.

कंगना ने शिवसेना को कहा सोनिया सेना

कंगना रनौत ने ट्वीट में लिखा- जिस विचारधारा पर श्री बाला साहेब ठाकरे ने शिव सेना का निर्माण किया था आज वो सत्ता के लिए उसी विचारधारा को बेच कर शिव सेना से सोनिया सेना बन चुके हैं, जिन गुंडों ने मेरे पीछे से मेरा घर तोड़ा उनको सिविक बॉडी मत बोलो, संविधान का इतना बड़ा अपमान मत करो.

कंगना उद्धव ठाकरे पर हमला करते हुए दूसरे ट्वीट में लिखती हैं- तुम्हारे पिताजी के अच्छे कर्म तुम्हें दौलत तो दे सकते हैं मगर सम्मान तुम्हें खुद कमाना पड़ता है, मेरा मुंह बंद करोगे मगर मेरी आवाज मेरे बाद सौ फिर लाखों में गूंजेगी, कितने मुंह बंद करोगे? कितनी आवाजें दबाओगे? कब तक सच्चाई से भागोगे तुम कुछ नहीं हों सिर्फ़ वंशवाद का एक नमूना हो.

कंगना ने अपने एक ट्वीट में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम रहे देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की है. कंगना ने यहां पर भी शिवसेना को निशाना बनाते हुए लिखा- चुनाव हारने के बाद शिवसेना ने शर्मनाक तरीके से मिलावट सरकार बनाई और सोनिया सेना में तब्दील हो गई.

Because of these petty crimes that they do @Dev_Fadnavis ji must have suggested that BJP does alliance with them, one must never succumb to bullies, after loosing elections ShivSena shamelessly made milavat sarkar and turned in to Sonia Sena. https://t.co/1LluCIaWib