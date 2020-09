कंगना रनौत इन दिनों विवादों से घ‍िरी हुई हैं, लेक‍िन इस बीच वे अपने मूड को खुशमिजाज बनाए रखने का कोई मौका नहीं गंवा रही हैं. हाल ही में उन्होंने अपने गार्डन से फूलों के बीच तस्वीर साझा की थी. अब उन्होंने एक फोटो शेयर की है जिसमें वे काशी विश्वनाथ के मंद‍िर में नजर आ रही हैं. दिलचस्प बात ये है कि काशी विश्वनाथ के मंद‍िर में उनके साथ एक्ट्रेस जूही चावला भी साथ ध्यान मग्न देखी जा सकती हैं.

फोटो शेयर करते हुए कंगना ने बताया कि उन्होंने कुछ समय पहले काशी विश्वनाथ मंद‍िर के दर्शन किए थे. फोटो शेयर कर कंगना ने हर हर महादेव का नारा लगाया है. तस्वीर में कंगना और जूही दोनों ध्यान मग्न मुद्रा में देखी जा सकती हैं.

This picture is from my recent visit to Kashi Vishvanath. Har Har Mahadev 🙏 pic.twitter.com/7L8ul8Dsic