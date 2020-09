कंगना रनौत ने शेयर किया राजस्थानी गाना, बोलीं- जाति नहीं गुण है क्षत्रिय

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की शिवसेना के साथ हुई तकरार के बाद से वह खुद की तुलना रानी लक्ष्मीबाई से करती रही हैं. इसके लिए सोशल मीडिया पर अनुराग कश्यप और अन्य सेलेब्स के द्वारा उन्हें ट्रोल भी किया जा चुका है. हाल ही में आज तक के साथ खास बातचीत में सांसद-एक्टर हेमा मालिनी ने भी कहा कि कंगना ने मणिकर्णिका फिल्म की है, शायद उन्होंने उसे ज्यादा गंभीरता से ले लिया है.

इधर कंगना लगातार खुद की तुलना मणिकर्णिका से कर रही हैं. उन्होंने हाल ही में एक राजस्थानी गाने का वीडियो शेयर किया है जिसमें उनकी फिल्म मणिकर्णिका के कुछ सीन्स नजर आ रहे हैं. बैकग्राउंड में राजस्थानी गाना चल रहा है जिसके हिसाब से वीडियो क्लिप को एडिट किया गया है.

Beautiful song, I identify a lot with Rajasthan because I belong there, Kshatriya is not a cast it’s a quality, glorious Kshatriya history and their sacrifices make me very sensitive to suppression, protective of my land and absolutely responsive of my duties 🙏 https://t.co/BNuwnUIDtz