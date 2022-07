Emergency First Look Out: इंदिरा गांधी बनीं कंगना का फर्स्ट लुक आउट, इमरजेंसी की तैयारी शुरू

Emergency First Look: कंगना रनौत ने एक बार फिर अपने फैंस को हैरान कर दिया है. तमाम पावरफुल रोल्स करने के बाद अब कंगना बड़े पर्दे पर इंदिरा गांधी की भूमिका निभाएंगी. फिल्म का नाम है इमरजेंसी. जिसकी शूटिंग कंगना रनौत ने शुरू कर दी है. फिल्म से अपना पहला लुक रिवील कर दिया है. यकीन मानें इंदिरा गांधी के रोल में कंगना को देख आप हैरान हो जाएंगे.

