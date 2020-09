बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत जब से सोशल मीडिया पर आई हैं तब से वह तकरीबन हर बात पर अपनी प्रतिक्रिया देती रहती हैं. एक तरफ जहां उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के पंगा ले रखा है वहीं दूसरी तरफ हाल ही में उन्होंने संसद में जया बच्चन के बयान पर प्रतिक्रिया देकर भूचाल खड़ा कर दिया था. कंगना ने सीधे तौर पर कहा कि अगर आपका बेटा फांसी के फंदे पर लटका होता क्या तब भी आप यही बात कहतीं.

कंगना और महाराष्ट्र सरकार के बीच का विवाद काफी ज्यादा बढ़ चुका है. एक तरफ जहां कंगना पीछे हटने को तैयार नहीं हैं वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार भी बैकफुट पर जाती नहीं दिख रही. हाल ही में कंगना रनौत ने एक ट्वीट कर कहा, "मैं एक क्षत्राणी हूं. सर कटा सकती हूं, लेकिन सर झुका सकती नहीं. राष्ट्र के सम्मान के लिए हमेशा आवाज बुलंद करती रहूंगी."

कंगना रनौत ने अपने ट्वीट में लिखा, "मान, सम्मान, स्वाभिमान के साथ जी हूं और गर्व से राष्ट्रवादी बनकर जीती रहूंगी. सिद्धांत के साथ नहीं कभी समझौता की हूं नहीं कभी करूंगी. जय हिंद." कंगना के इस ट्वीट को खूब रीट्वीट और लाइक्स मिल रहे हैं. मालूम हो कि कंगना रनौत की शिवसेना के साथ बहस सुशांत सिंह रापजूत सुसाइड मामले को लेकर शुरू हुई थी.

Liberal brigade once virtually lynched a renowned writer in to silence for saying people like Sunny Leone should not be our role models, Sunny is accepted by the industry and entire India as an artist, suddenly fake feminists equating being a porn star to something derogatory 🙂