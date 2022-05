Kangana Ranaut की धाकड़ रिलीज से पहले उठी बॉयकॉट की मांग, ये है वजह

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) का विवादों से गहरा नाता रहा है. कंगना की हर फिल्म विवादों के बीच रिलीज होती है. इसके अलावा एक्ट्रेस को उनकी बेबाकी के लिए भी जाना जाता है. लेकिन कई लोगों का मानना यह भी है कि कंगना रनौत दोगली हैं. यही कहना है ट्विटर के उन यूजर्स का जो इस समय उनकी नई फिल्म धाकड़ को बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं.

#BoycottDhaakad की उठी मांग

फिल्म 'धाकड़' (Dhaakad) 20 मई को रिलीज हो रही है. लेकिन रिलीज से पहले ही ट्विटर पर इसे बॉयकॉट (#BoycottDhaakad) करने की मांग उठा दी गई है. ट्विटर पर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के फैंस कंगना रनौत से बेहद गुस्सा हैं. इसमें उन्होंने सलमान खान, कार्तिक आर्यन और लॉक अप के विनर मुनव्वर फारूकी को घसीट लिया है. मुनव्वर को कंगना ने वोट देकर अपने शो में जिताया था. इस बात पर अभी तक लोगों के बीच नाराजगी है.

इस विवाद का बड़ा कंगना रनौत और सलमान खान (Salman Khan) के बीच शुरू हुई दोस्ती है. एक समय था जब कंगना, सलमान खान की बुराई करते नहीं थकती थीं. एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने यहां तक कह दिया था कि उन्हें फिल्म के लिए किसी खान की जरूरत नहीं है. लेकिन पिछले दिनों उन्हें सलमान खान की ईद पार्टी में देखा गया था. इतना ही नहीं, सलमान ने कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ के ट्रेलर को सोशल मीडिया पर शेयर किया उसका प्रमोशन भी किया था. इसके बदले में कंगना ने उनकी खूब तारीफ भी की थी.

