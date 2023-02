ऋतिक-दिलजीत से कंगना की पुरानी दुश्मनी, पूछा- दोनों में कौन फेवरेट? दिया ये जवाब

कंगना रनौत अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं. एक्ट्रेस कभी भी किसी मुद्दे पर अपनी राय देने से पीछे नहीं हटती हैं. फिर चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा मैटर ही क्यों ना हो. हाल ही में इसका एक खास नमूना भी देखने को मिला. कंगना ने ट्विटर पर #AskMeAnything सेशन किया, जहां उनसे ऐसे दो लोगों के बारे में जवाब मांगा गया, जिनसे उनका पंगा हो चुका है. लेकिन कंगना तो कंगना है भई, जवाब देने में वो जरा भी नहीं हिचकीं. एक्ट्रेस ने अपने ही तरीके से उस सवाल का बेधड़क जवाब दिया.

ऋतिक-दिलजीत में से बेस्ट कौन?

ट्विटर पर कंगना ने कंगना आस्क मी सेशन ऑर्गनाइदज कर ट्वीट किया- ठीक है, मुझसे सवाल पूछो, चंद्रमुखी सेट पर लंच ब्रेक है. मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन क्यों ना अब कर लें. #AskKangana.

इसके बाद तो कंगना से सवाल पूछने के लिए ट्वीट्स की लाइन लग गई. एक्ट्रेस ने भी एक एक कर जवाब दिया. लेकिन एक ट्वीट ऐसा था जिसने सबका ध्यान खींच लिया. यूजर ने पूछा- आपका फेवरेट एक्टर कौन है? 1. ऋतिक रोशन 2.दिलजीत दोसांझ.

जवाब पर ट्रोल कंगना

इस सवाल का जवाब देने में एक्ट्रेस भी कहां चूकने वाली थीं. उन्होंने झट से रिप्लाई कर कहा- मेरे ख्याल से एक एक्शन करता है और दूसरा सॉन्ग वीडियोज करता है. सच कहूं तो उन्हें कभी एक्टिंग करते नहीं देखा. मैं तभी कोई जवाब दे पाउंगी, जब मैं उन्हें एक्टिंग करते देखुंगी. अगर ऐसा कभी होता है तो मुझे जरूर बताना. धन्यवाद.

I thought one does action and other one makes song videos, honestly never saw them act … can only tell if someday I see them act … if such a thing happens do let me know thanks #askkangana https://t.co/KabgFdKj3D