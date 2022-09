जेल में रहकर घटा KRK का 10 किलो वजन, पानी पीकर काटे 10 दिन

बॉलीवुड फिल्म क्रिटीक और एक्टर कमाल राशिद खान उर्फ केआरके जेल से बाहर हैं. साधारण जीवन जी रहे हैं. अब क्योंकि वह जेल से बाहर आ गए हैं. 10 दिन वहां बिताने की सारी जानकारी वह अपने फैन्स को ट्वीट के जरिए दे रहे हैं. एक-एक करके केआरके खुलासे कर रहे हैं. केआरके का कहना है कि जेल के अंदर वह 10 दिन रहे और उन्होंने 10 किलो वजन कम किया. वह केवल पानी पर रहे. इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं खाया. केआरके ने ट्वीट कर लिखा कि 10 दिन मैं केवल पानी पर सर्वाइव करके बाहर आया हूं. मेरा 10 किलो वजन घट गया है.

केआरके के जेल में बीते कैसे दिन?

इससे पहले वाले ट्वीट में केआरके ने बॉलीवुड के बेतरन एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा का शुक्रिया अदा किया. हालांकि, केआरके ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे की जानकारी उन्होंने ट्वीट में नहीं दी. केआरके ने लिखा कि शत्रुघ्न सिन्हा सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इतना सपोर्ट करने के लिए. लव यू. 11 सितंबर को केआरके ने ट्वीट कर लिखा था कि 10 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद अब वह जेल से बाहर आ गए हैं. केआरके ने लिखा था कि मैं वापस आ गया हूं और सुरक्षित हूं. मुझे किसे से कोई बदला नहीं लेना है. मैं वह सब भूल गया हूं जो भी मेरे साथ बुरा हुआ है. मुझे लगता है कि यह सब होना मेरी किस्मत में लिखा था, इसलिए हुआ.

I was surviving with only water for 10 days in lockup. So I have lost 10 kg weight.