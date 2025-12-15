scorecardresearch
 
तलाक की चर्चा के बीच मिस्ट्री गर्ल संग दिखे जय, आख‍िर क्या है सच, एक्ट्रेस ने बताया

पत्नी माही विज संग तलाक की चर्चा के बीच जय भानुशाली एक्ट्रेस मायशा अय्यर संग कॉन्सर्ट एन्जॉय करते दिखे. दोनों का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद दोनों को लिंक किया जाने लगा. अब आरती सिंह ने उनके रिश्ते का सच बताया है.

क्यों ट्रोल हो रहे जय भानुशाली (Photo: Instagram @ijaybhanushali)
टीवी के पॉपुलर कपल जय भानुशाली और माही विज लंबे वक्त से अपने तलाक की खबरों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. हालांकि माही ने उन्हें लेकर गलत नैरेटिव सेट करने वालों को खूब लताड़ा था और लीगल एक्शन लेने की मांग की थी. मगर तलाक की खबरों पर दोनों में से किसी ने भी साफ शब्दों में कोई सफाई नहीं दी. वहीं माही संग तलाक की चर्चा के बीच अब एक्ट्रेस मायशा अय्यर संग जय भानुशाली का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसपर उन्हें ट्रोलिंग झेलनी पड़ रही है. 

मायशा संग दिखे जय भानुशाली

जय भानुशाली और मायशा अय्यर का एक कॉन्सर्ट एन्जॉय करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मगर एक इंस्टा हैंडल ने दोनों के वीडियो को शेयर करके उन्हें  लिंक कर दिया है. मायशा को जय की मिस्ट्री गर्ल के तौर पर शो किया है, जिस वजह से कुछ लोग उनकी डेटिंग को लेकर कयास लगाने लगे हैं. पत्नी के होते हुए किसी दूसरी लड़की संग कॉन्सर्ट एन्जॉय करने पर जय को ट्रोल भी किया जा रहा है. 

ऐसे में जय भानुशाली को लेकर गलत नैरेटिव सेट करने पर टीवी एक्ट्रेस आरती सिंह का गुस्सा फूट पड़ा है. वो जय और मायशा के सपोर्ट में आगे आई हैं. उन्होंने जय और मायशा को लिंक करने पर उस इंस्टा हैंडल को लताड़ भी लगाई है. आरती ने वीडियो पर कमेंट करके ये साफ किया है कि मायशा, जय की राखी सिस्टर हैं. दोनों भाई-बहन हैं. 

आरती सिंह ने कमेंट सेक्शन में लिखा- आप लोग कुछ भी लिखते हैं....वो जय की राखी बहन है. अपने फैक्ट्स चेक करिए. हालांकि, जय या मायशा में से किसी ने भी इसपर अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया है.  

 

आरती सिंह ने कही ये बात

जय की राखी सिस्टर हैं मायशा

जय भानुशाली और मायशा अय्यर की बात करें तो दोनों बिग बॉस 15 में दिखाई दिए थे. शो में उनका खास बॉन्ड बन गया था. मायशा, जय को बड़े भाई की तरह ही मानती हैं और हर साल रक्षाबंधन पर उन्हें राखी बांधती हैं. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Miesha⭐ (@mieshaiyer)

 

वहीं, जय और माही के रिश्ते की बात करें तो दोनों ने साल 2011 में शादी रचाई थी. दोनों तीन बच्चों के पेरेंट हैं. दो बच्चों को उन्होंने गोद लिया है और खुद की बेटी का उन्होंने साल 2019 में वेलकम किया था. बीते कुछ महीनों से दोनों के रिश्ते में अनबन की चर्चा है. अब सच क्या है ये तो वही बता सकते हैं. 

