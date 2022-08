जब Shah Rukh Khan ने बॉडीगार्ड के कंधों पर चढकर फोड़ी दही हांडी...

बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) किसी भी सेलेब्रेशन के मौके पर पीछे नहीं रहते. शुक्रवार को जब सारा देश कृष्ण जन्माष्टमी (Janmashtami 2022) मना रहा है, तो शाहरुख का भी एक पुराना वीडियो निकल आया है जो बहुत वायरल हो रहा है.

भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव जहां कई अलग-अलग तरीके से मनाया जाता है, वहीं महाराष्ट्र में दही-हांडी से इस त्यौहार को मनाया जाता है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में शाहरुख अपने घर पर दही-हांडी फोड़ते नजर आ रहे हैं. वीडियो में शाहरुख अपने बॉडीगार्ड के कंधों पर चढ़े हुए हैं और हाथ में नारियल लिए मटकी फोड़ रहे हैं.

#ShahRukhKhan - The Face of Secularism in India.#happyjanmashtami ♥️pic.twitter.com/9k5iMoqZA4 — A R I J I T (@ISRKzBeliever) August 19, 2022

ट्विटर यूजर ने शेयर किया वीडियो

वीडियो शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, 'भारत में सेक्युलरिज्म का चेहरा. हैप्पी जन्माष्टमी.' शाहरुख का ये वीडियो 2019 में सामने आया था. इस वीडियो पर कमेंट करते हुए जहां एक यूजर ने लिखा, 'लाजवाब पठान जी.' वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'जय श्री कृष्णा.' शाहरुख का जन्माष्टमी से पुराना नाता है.

2016 में एक ट्वीट करते हुए शाहरुख ने जन्माष्टमी पर बताया था कि वो उन्हें बचपन में ये त्यौहार मनाने की बड़ी अच्छी यादें हैं. ट्वीट में शाहरुख ने लिखा था, 'बचपन में जन्माष्टमी सेलेब्रेट करने की बड़ी प्यारी यादें हैं. मेरे दोस्त और मैं भगवान कृष्ण के जन्म को लेकर पूरी झांकी बनाते थे. हैप्पी जन्माष्टमी.'

Fond memories of celebrating Janmashtami as a kid. My friends & me made the whole ‘jhanki’ about the birth of Lord Krishna.Happy Janmashtami — Shah Rukh Khan (@iamsrk) August 25, 2016

Happy Janmashtami to everyone. May the msg of love and happiness spread far and wide today and forever. pic.twitter.com/X856j97FZt — Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 3, 2018

आर्यन के साथ भी मनाया था दही-हांडी

2018 में भी शाहरुख ने जन्माष्टमी पर दही हांडी फोड़ते हुए अपने छोटे बेटे अबराम खान (Abram Khan) की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी. फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा था, 'सभी को हैप्पी जन्माष्टमी. प्यार और खुशियों का संदेश आज और हमेशा के लिए खूब दूर-दूर तक फैल जाए.'

शाहरुख के काम की बात करें तो वो आखिरी बार 2018 में आई 'जीरो' में बड़ी स्क्रीन पर नजर आए थे. इसके बाद से शाहरुख थिएटर्स से दूर ही रहे. लेकिन 2022 में शाहरुख अभी तक दो फिल्मों में स्पेशल अपीयरेंस करने नजर आ चुके हैं. जहां 1 जुलाई 2022 को रिलीज हुई, आर माधवन की फिल्म 'रॉकेट्री: द नम्बि इफेक्ट' में शाहरुख एक खास भूमिका में नजर आए थे.

वहीं 11 अगस्त को थिएटर्स में पहुंची आमिर खान की फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' में भी शाहरुख का कैमियो देखकर जनता हैरान रह गई थी. रिपोर्ट्स हैं कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' में भी शाहरुख का स्पेशल अपीयरेंस है और वो वानर अस्त्र के रोल में दिखेंगे.

बतौर हीरो शाहरुख की वापसी 25 जनवरी 2023 को होगी जब उनकी फिल्म 'पठान' रिलीज होगी. इसके बाद इसी साल शाहरुख की दो और बड़ी फिल्में आनी हैं. डायरेक्टर एटली की 'जवान' में शाहरुख के साथ नयनतारा होंगी, तो राजुमार हिरानी की 'डंकी' में वो तापसी पन्नू के साथ नजर आएंगे.