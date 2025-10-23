कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने पर जाह्नवी कपूर ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- मैंने अपनी मां को...

काजोल और ट्विंकल खन्ना के टॉक शो 'टू मच' के नए एपिसोड में एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर ने एक दिल छू लेने वाली बात कही. जाह्नवी शो में करण जौहर के साथ पहुंची थीं. जाह्नवी ने खुलकर अपने ब्यूटी आइडल, कॉस्मेटिक सर्जरी और उन अवास्तविक मानकों के बारे में बात की, जो अक्सर युवा महिलाओं को प्रभावित करते हैं.

कॉस्मेटिक सर्जरी पर जाह्नवी ने की बात

जाह्नवी कपूर ने बताया कि उन्होंने अपनी बातें खुलकर शेयर करने का फैसला किया ताकि वे पूर्णतावाद परफेक्शनिज्म की संस्कृति को बढ़ावा न दें. उन्होंने कहा, 'मैं गेटकीपिंग में विश्वास नहीं करती. मैं भी उन युवा लड़कियों में से थी, जो सोशल मीडिया के आगमन और हर किसी को एक खास तरीके से देखे जाने और जज किए जाने से बहुत प्रभावित थीं. मैं नहीं चाहती कि युवा लड़कियों में पूर्णता का यह विचार बढ़े. मैं इस बात में विश्वास करती हूं कि आप वही करें जो आपको खुशी दे. मैं हर चीज के बारे में पूरी तरह खुली किताब बनने में बहुत खुश हूं.'

अपने लुक्स को लेकर ऑनलाइन फैली अजीब अफवाहों का जवाब देते हुए जाह्नवी ने उन वायरल वीडियो का जिक किया, जिनमें गलत दावा किया गया कि उन्होंने कथित तौर पर 'बफेलो-प्लास्टी' करवाई है. उन्होंने शालीनता और स्पष्टता के साथ बताया कि उनके फैसले सोच-समझकर और मां श्रीदेवी के मार्गदर्शन में लिए गए थे. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि मैंने बहुत समझदारी, संयम और उचित तरीके से काम किया है. बेशक मुझे अपनी मां का मार्गदर्शन मिला और मैं इसे शेयर करना चाहूंगी. साथ ही एक चेतावनी के रूप में भी, क्योंकि अगर कोई युवा लड़की ऐसा वीडियो देखकर सोचती है कि 'मुझे भी ये बफेलो-प्लास्टी करवानी है', और अगर कुछ गलत हो जाता है, तो यह सबसे बुरी बात होगी. मुझे लगता है कि पारदर्शिता बहुत जरूरी है.'

जाह्नवी की इस बात की तारीफ हो रही है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी इंडस्ट्री में कॉस्मेटिक प्रोसीजर को लेकर खुलापन सामान्य किया है, जो अक्सर फिल्टर्स और इनकार के पीछे छिप जाता है. उनके शब्द इस बात की याद दिलाते हैं कि सौंदर्य को शर्म या रहस्य के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए. फैंस और दर्शकों ने उनकी ईमानदारी और इस विषय को जिस शालीनता से संबोधित किया, उसकी सराहना की, और शरीर की छवि के बारे में स्वस्थ संवाद के लिए जगह बनाने का श्रेय उन्हें दिया.

