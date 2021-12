Janhvi Kapoor ने टीम के साथ बनाया मजेदार वीडियो, भाई Arjun Kapoor ने किया कमेंट

जाह्नवी कपूर बॉलीवुड की यंग टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं. जाह्नवी को फिल्मों में अपने बढ़िया काम के लिए जाना जाता है. लेकिन साथ ही जाह्नवी को अपने मस्तीभरे अंदाज के लिए भी जाना जाता है. जाह्नवी कपूर अक्सर अपनी टीम के साथ मस्ती करती नजर आती हैं. उन्होंने कुछ समय पहले अपनी टीम की एक सदस्या के मजेदार वीडियो बनाया था, जो खूब वायरल हुआ. अब एक बार फिर जाह्नवी कपूर एक फन वीडियो लेकर हाजिर हो गई हैं.

जाह्नवी ने बनाया फनी वीडियो

जाह्नवी कपूर ने इंस्टाग्राम पर एक सुपर फन वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वह अपनी टीम के लोगों के साथ सिंगर हिमेश रेशमिया का 'आइसक्रीम खाउंगी' सॉन्ग रीक्रिएट करती नजर आ रही हैं. जाह्नवी के साथ उनकी टीम की लड़कियां मेगन, रिविएरा, अपेक्षा और महनाज हैं. साथ ही दोस्त वैष्णव प्रवीण हैं.

Janhvi Kapoor-Ananya Panday को अपना कॉम्पिटिशन नहीं मानती Sara Ali Khan, एक्ट्रेस ने बताई वजह

भाई अर्जुन ने किया कमेंट

इस वीडियो के साथ जाह्नवी कपूर ने साउथ स्टार विजय सेतुपति के लिए अपना प्यार भी जाहिर किया है. वीडियो को शेयर करते हुए जाह्नवी कपूर ने कैप्शन लिखा, ''मैरी क्रिसमस फ्रेंड्स.'' ऐसे में जाह्नवी के बड़े भाई अर्जुन कपूर ने वीडियो पर कमेंट किया, ''वैष्णव को जल्द ही लॉन्च किया जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है.''

Sara Ali Khan से लेकर Janhvi Kapoor तकः 2021 में इन बॉलीवुड स्टार्स की वायरल हुईं वेकेशन फोटोज

इससे पहले जाह्नवी कपूर ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें Pooja, what is this behaviour? डायलॉग का इस्तेमाल किया गया था. वो वीडियो काफी वायरल हुआ था. जाह्नवी कपूर के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वह पहली बार अपने पिता बोनी कपूर संग काम कर रही हैं. बोनी ने जाह्नवी की नई फिल्म 'मिली' को प्रोड्यूस किया है. इसके अलावा जाह्नवी, फिल्म 'गुड लक जेरी' और 'दोस्ताना 2' में नजर आएंगी.