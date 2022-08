Hrithik Roshan ने पब्लिक प्लेस में छुए फैन के पैर, देखकर क्यों इमोशनल हो रहे लोग?

बॉलीवुड के हैंडसम हंक एक्टर ऋतिक रोशन के लिए फैंस क्रेजी रहते हैं. ऋतिक का स्वैग, उनका कूल लुक और परफेक्ट फिजिक्स ने हमेशा ही फैंस को इंप्रेस किया है. अब ऋतिक ने कुछ ऐसा कर दिया है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है.

ऋतिक ने जीता फैंस का दिल

दरअसल, ऋतिक रोशन हाल ही में एक इवेंट में पहुंचे. ऋतिक को देखने के बाद हमेशा की तरह उनके फैंस क्रेजी होते दिखे. व्हाइट ट्रैक पैंट और न्योन ग्रीन टी-शर्ट में ऋतिक का स्वैग देखने लायक था. एक्टर ने ब्लैक सनग्लासेस और व्हाइट कैप के साथ अपने लुक को कंप्लीट किया.

इवेंट में ऋतिक का एक फैन स्टेज पर आकर एक्टर के पैर छूने लगता है. लेकिन ऋतिक बिना देरी करे फैन को पैर छूने से रोकते हैं और फिर खुद ही फैन के पैर छूने लगते हैं. फैन के पैर छूते हुए ऋतिक रोशन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ऋतिक की काइंडनेस देख कई लोग इमोशनल भी हो रहे हैं और उनकी खूब तारीफें कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर ऋतिक का वीडियो वायरल है. हर कोई एक्टर की तारीफें कर रहा है.

Hrithik Roshan touching his fan feet.😭❤ Such a gem of a person he is @iHrithik . There is really no like him.❤ #VikramVedha pic.twitter.com/DAkgijMMgE