फिल्म धुरंधर को लेकर ऋतिक रोशन ने मारा 'यू-टर्न', लोगों ने किया ट्रोल, तो बोले- पार्ट 2...

फिल्म धुरंधर इस साल की सबसे मचअवेटेड फिल्मों में से एक रही है और महज 6 दिनों में ही इस फिल्म ने 188 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. अपनी कहानी, कास्टिंग और खूबसूरत गानों से सजी धुरंधर खूब तारीफ बटोर रही है. कई सेलेब्स भी इससे प्रभावित हुए. हालांकि एक्टर ऋतिक रोशन का का स्टेटमेंट बाकी सब से अलग रहा.

दरअसल बीती रात एक्टर ऋतिक रोशन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया. जिसमें उन्होंने फिल्म धुरंधर की कहानी की जोरदार तारीफ की है. लेकिन उसमें ये भी कहा कि मैं इसकी राजनीति से असहमत हो सकता हूं. ऋतिक के इस बयान पर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें जमकर ट्रोल किया. जिसके बाद अब उन्होंने फिल्म को लेकर दूसरा पोस्ट किया.

क्या कहा था ऋतिक रोशन ने?

ऋतिक ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर धुरंधर के लिए लिखा था, 'कहानी कहने का तरीका पसंद आया. मैं इसकी राजनीति से भले सहमत नहीं हो सकता और इस बात पर बहस कर सकता हूं कि दुनिया के नागरिक होने के नाते हम फिल्ममेकर्स को क्या जिम्मेदारियां उठानी चाहिए. फिर भी मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि सिनेमा के एक स्टूडेंट के नाते यह मुझे बहुत पसंद आई.'

एक्टर की इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल शुरू कर दिया. जिसके बाद उनकी कुछ फिल्में वॉर और फाइटर के सीन्स भी वायरल हुए. अब एक्टर ने डैमेज कंट्रोल करते हुए धुरंधर के लिए दूसरा पोस्ट किया. हालांकि इसमें'राजनीतिक संदेश' का कोई जिक्र नहीं किया.



पार्ट 2 का है ऋतिक को इंतजार

सोशल मीडिया पर काफी ट्रोलिंग के बाद एक्टर ने सुबह फिल्म धुरंधर को लेकर एक और पोस्ट किया. जिसमें उन्होंने लिखा, 'धुरंधर अभी भी मेरे दिमाग से नहीं निकल रही है, आदित्य धर आप कमाल के फिल्म मेकर हैं. रणवीर- खामोशी से उग्रता तक का सफर, क्या गजब का सफर और कमाल की निरंतरता. अक्षय खन्ना हमेशा से मेरे पसंदीदा रहे हैं और यह फिल्म इसका सबूत है. एक्टर माधवन- कमाल की एक्टिंग, गरिमा, शक्ति और सम्मान. सभी के लिए जोरदार तालियां, खासकर मेकअप और प्रोस्थेटिक्स डिपार्टमेंट के लिए.' इसी के साथ ऋतिक ने पार्ट-2 के बेसब्री से इंतजार की बात भी कही.

