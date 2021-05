हेमा मालिनी के सेक्रेटरी का कोविड से निधन, एक्ट्रेस बोलीं- वो मेरे परिवार का हिस्सा थे

बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी के सेक्रेटरी का कोरोना वायरस से निधन हो गया है. हेमा ने इस बात की जानकारी ट्वीट कर दी है. उन्होंने सेक्रेटरी के बारे में इमोशनल पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "भारी मन से मैं 40 साल तक मेरे साथ जुड़े रहे अपने सेक्रेटरी को अलविदा कह रही हूं. डेडिकेटेड, हार्ड वर्किंग और कभी न थकने वाले मेहता जी. वे मेरे लिए परिवार का हिस्सा थे. हमने उन्हें कोविड से खो दिया. यह अपूर्णीय क्षति है और वे जो खालीपन छोड़ गए हैं, उसे कोई नहीं भर सकता."

बेटी ईशा देओल ने दी श्रद्धांजलि

हेमा की पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए उनकी बेटी ईशा देओल और एक्ट्रेस रवीना टंडन समेत कई सेलेब्स ने मेहता को श्रद्धांजलि दी है. ईशा ने लिखा है, "हम सभी को उनकी बहुत याद आएगी. वे हमारे परिवार के सदस्य थे. उनकी जगह कभी नहीं भरी जा सकती. वे मां के लिए सबसे अच्छे थे. समर्पित इंसान थे. आपकी बहुत याद आएगी मेहता अंकल. उनकी आत्मा को शांति मिले."

With heavy heart I bid farewell to my associate of 40 yrs, my secretary, dedicated, hard working, tireless Mehta ji. He was more a part of my family We lost him to covid. He is irreplaceable & leaves a void that cannot be filled, ever🙏 pic.twitter.com/QtGixciP3S