नीरजा फेम डायरेक्टर संग फिल्म करने जा रहे कार्तिक आर्यन, जानिए इनसाइड डिटेल्स

Iss look mein film shoot karni chaiye na? #ManishMagicMalhotra ❤️❤️ @manishmalhotra05 @mwsyouth @manishmalhotraworld @lakmefashionwk 8 pm Tonight !!

A post shared by KARTIK AARYAN (@kartikaaryan) on Oct 20, 2020 at 6:03am PDT