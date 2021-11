Priyanka Chopra-Nick Jonas के तलाक की खबरें, क्या इस वजह से एक्ट्रेस ने हटाया पति का नाम?

देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस का रिश्ता सोशल मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है. दोनों की शादीशुदा जिंदगी में खटपट की खबरें हैं. ये सारा बवाल तब शुरू हुआ जब प्रियंका चोपड़ा ने इंस्टा बायो से पति निक जोनस का सरनेम 'जोनस' हटाया. देसी गर्ल के इस एक्शन ने 'निकयंका' फैंस को सुपर कंफ्यूज कर दिया है. तलाक की खबरों पर कपल का अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है.

निक का सरनेम हटाने के पीछे ये है वजह?

प्रियंका के जोनस सरनेम हटाने के पीछे कई वजहों को टटोला जा रहा है. अनुमान है कि प्रियंका चोपड़ा ने पति निक जोनस को रोस्ट करने के लिए ये एक्शन लिया है. अगर निक जोनस नहीं तो अपने फैंस को रोस्ट करने के लिए एक्ट्रेस ने ऐसा किया है. जोनस ब्रदर्स फैमिली रोस्ट नेटफ्लिक्स पर 23 नवंबर को रिलीज हो रही है. प्रियंका को हमेशा ही जोनस ब्रदर्स के प्रोजेक्ट को एक्टिवली प्रमोट करते देखा गया है. अंदाजा लगाया जा रहा है कि प्रियंका ने इसी वजह से अपने नाम से जोनस हटाया. हालांकि इस दावे में कितनी सच्चाई से ये तो प्रियंका ही बेहतर बता पाएंगी.

तलाक की चर्चा के बीच Nick Jonas का वीडियो, Priyanka Chopra ने किया रिएक्ट



प्रियंका की मां ने क्या कहा?

प्रियंका और निक जोनस की तलाक की खबरों पर उनकी मां मधु चोपड़ा का रिएक्शन आ चुका है. उन्होंने इन खबरों को बेबुनियाद बताया है. मधु चोपड़ा ने लोगों से इस तरह की झूठी खबरें ना फैलाने की अपील की है. वैसे ये पहली बार नहीं जब निकयंका के तलाक की खबरें सामने आई हों. पहले भी ऐसी चर्चाएं हो चुकी हैं.

क्या Priyanka Chopra ले रहीं तलाक? एक्ट्रेस ने हटाया पति का नाम तो होने लगी चर्चा



निक की पोस्ट पर प्रियंका का कमेंट

दोनों के रिश्ते में खटास के बीच प्रियंका का निक के वर्कआउट वीडियो पर कमेंट वायरल हो रहा है. निक का ये वीडियो 22 नवंबर का है. प्रियंका ने पति की पोस्ट पर कमेंट कर लिखा- Damn! I just died in your arms… प्रियंका-निक के तलाक की खबरों के बीच एक्ट्रेस का ये कमेंट बताता है कि दोनों के बीच सबकुछ ठीक है.

फैंस तो यही चाहते हैं कि निकयंका की जोड़ी सलामत रहे और हमेशा बनी रहे. एक्ट्रेस के फैंस को इंतजार है उनके तलाक की खबरों पर रिएक्शन का, ताकि इन अटकलों पर हमेशा के लिए विराम लग सके.