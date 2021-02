साल 2021 में 5 बड़े क्लैश, ईद पर सलमान के सामने होंगे जॉन अब्राहम

बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए साल 2020 कई मायनों में बुरा रहा. मगर साल 2021 उतना ही धमाकेदार होने जा रहा है. जो 2020 में बड़ी फिल्में रिलीज नहीं हुईं वो तो इस साल रिलीज हो ही रही हैं साथ ही लॉकडाउन के बाद जो फिल्में बन कर तैयार हुईं उन्हें भी तो इसी साल रिलीज किया जाना है. और इसी वजह से साल 2021, बॉलीवुड का एक अलग ही इतिहास लिखने जा रहा है. हर साल आप फिल्मों के क्लैश के बारे में सुनते होंगे मगर साल 2021 में तो 5 बड़े क्लैश होने जा रहे हैं. किन-किन फिल्मों का क्लैश होगा इसकी जानकारी भी साझा कर दी गई है.

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्विटर के जरिए फैन्स संग ये खुशखबरी पहुंचाई है. उन्होंने बताया है कि साल 2021 में बड़े त्योहारों के मौके पर बड़ी फिल्में आपस में टकराने जा रही हैं. मगर तरण आदर्श ने ये भी लिख दिया है कि ये 5 क्लैश कन्फर्म हो गए हैं मगर ये तो अभी बस एक शुरुआत है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि साल 2021 में बड़ी फिल्मों का आमना सामना होने जा रहा है. एक नजर डालते हैं साल 2021 के पांच बड़े क्लैशेज पर.

As of today [20 Feb 2021], *five* clashes are CONFIRMED... The clashes have only begun...

⭐️ #Eid: #Radhe Vs #SatyamevaJayate2

⭐️ 28 May: #BellBottom Vs #FastAndFurious9 #F9

⭐️ 2 July: #Shershaah Vs #Major

⭐️ #Dussehra: #RRR Vs #Maidaan

⭐️ #Diwali: #Prithviraj Vs #Jersey pic.twitter.com/0RJRAEk2RV