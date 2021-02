शुरुआत से बागी हैं कंगना रनौत, बोलीं- जब पिता ने मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की तो... 

अपनी बेबाकी और ट्विटर पर देश और दुनिया के लोगों की क्लास लगाने के लिए जानी जाने वाली कंगना रनौत, इन दिनों अपनी जिंदगी की कहानी सुना रही हैं. कंगना ने लगातार कई ट्वीट करते हुए बताया है कि कैसे वह शुरुआत से ही बागी रही हैं और फेमस होने के बाद उनकी आवाज और ज्यादा बुलंद हो गई है. कंगना ने हाल ही में इस बात को साबित करने के लिए एक वीडियो भी शेयर किया. उन्होंने कहा कि वह 15 साल की उम्र में ही बागी बन गई थीं. इसके साथ ही कंगना रनौत ने ये भी बताया कि कैसे उन्होंने अपने पिता से बगावत की थी और जब पिता ने उन्हें थप्पड़ मारना चाहा तो क्या हुआ था.

पहली बागी राजपूत महिला हैं कंगना

कंगना ने ट्वीट किया, ''मेरे पिता के पास लाइसेंस्ड राइफल और बंदूके हैं. मेरे बचपन में वह डांटते नहीं बल्कि दहाड़ते थे. उनकी आवाज से मेरी पसलियां तक कांपती थीं. अपनी जवानी में वो अपने कॉलेज में गैंग वॉर करवाने के लिए मशहूर थे, जिसकी वजह से उन्हें गुंडा माना जाता था. मैंने 15 साल की उम्र में उनसे लड़ाई की थी और घर छोड़ दिया था. ऐसे में, मैं 15 साल की उम्र में पहली बागी राजपूत महिला बन गई थी.''

My father has licensed rifle and guns, growing up he didn’t scold he roared, even my ribs trembled, in his youth he was famous for gang wars in his college which gave him a reputation of a gunda, I fought with him at 15 and left home, became first Baaghi Rajput woman at 15. — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) February 20, 2021

उन्होंने आगे ट्वीट किया, ''इस चिल्लर इंडस्ट्री को लगता है कि सफलता मेरे सिर चढ़कर बोल रही है और ये लोग मुझे ठीक कर सकते हैं. मैं हमेशा से बागी थी, ये बस सफलता पाने के बाद मेरी आवाज और बुलंद हो गई है और आज मैं देश की सबसे महत्त्वपूर्ण आवाजों में से एक हूं. इतिहास गवाह है कि जिसने भी मुझे ठीक करने की कोशिश की है, मैंने उसे ठीक कर दिया है.''

This chillar industry thinks success got to my head and they can fix me, I was always Baaghi its only after success my voice got stronger and today I am one of the most prominent voices in the nation. History is a witness whoever tired to fix me I fixed them instead. — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) February 20, 2021

जब पिता ने की थी थप्पड़ मारने की कोशिश

अपने पिता के बारे में बात करते हुए कंगना रनौत ने लिखा, ''मेरे पापा चाहते थे कि मैं दुनिया की बेस्ट डॉक्टर बनूं. उन्होंने सोचा कि हमें बेस्ट इंस्टिट्यूट में पढ़ाकर वो एक क्रांतिकारी पापा बन रहे हैं. जब मैंने स्कूल जाने से मना किया तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की, तब मैंने उनका हाथ पकड़ लिया था. मैंने उन्हें कहा- अगर आप मुझे थप्पड़ मारोगे तो मैं भी आपको थप्पड़ मरूंगी.''

उन्होंने आगे बताया, ''वो हमारे रिश्ते का अंत था. उन्होंने मुझे देखा, फिर मेरी मां को देखा और फिर कमरे से चले गए. मुझे पता था कि मैंने अपनी सीमा पार कर दी है और मैंने उन्हें कभी दोबारा नहीं पाया. लेकिन मैं पिंजरे में नहीं रह सकती थी और आजादी पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी.''

That was it end of our relationship something changed in his eyes, he looked at me then my mother and left the room, I knew I had crossed the line and never found him back again but one can only imagine the extend i can go to break free, nothing can keep me caged. — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) February 20, 2021

कंगना शेयर कर रहीं पुराना वीडियो

कंगना ने आज अपने दिन की शुरुआत 2012 की एक वीडियो शेयर कर की, जिसमें उन्होंने बताया है कि वह हमेशा से ही बेबाक रही हैं. इस वीडियो में कंगना बात कर रही हैं कि कैसे फिल्म गैंगस्टर के बाद उनके पास काम नहीं था. साथ ही वह बता रही हैं कि फिल्म फैशन के लिए नेशनल अवॉर्ड जीतने के बाद एक सुपरस्टार ने उन्हें कहा था कि उनका करियर खत्म हो गया है.

Another clip from 2012, teaching Bullywood cinema n urging them to stop embarrassing India globally,I am only sharing these to bust this propaganda by mafia media that I starting criticising Bullywood after became hugely successful post Queen release in 2014,Fact check- not true. https://t.co/qn60KdASME — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) February 20, 2021

नेता को कंगना का करारा जवाब

बता दें कि हाल ही में कमलनाथ सरकार में मंत्री रह चुके कांग्रेस नेता सुखदेव पांसे ने भी कंगना पर निशाना साधा था. गुस्से में विवादित बयान देते हुए सुखदेव ने कंगना को एक नाचने-गाने वाली बता दिया था. IANS की तरफ से सुखदेव पांसे का ये बयान शेयर किया गया, जिसपर कंगना रनौत ने अपने ही अंदाज में पूर्व मंत्री को जवाब दिया.

कंगना ने जवाब में लिखा- ये जो भी बेवकूफ हैं, मैं बताना चाहती हूं कि मैं कोई दीपिका-कटरीना या आलिया नहीं हूं. मैं अकेली ऐसी हूं जिसने आइटम नंबर करने से मना कर दिया था. बड़े सितारों के साथ फिल्में नहीं की, पूरी बॉलीवुड की एक गैंग को अपने खिलाफ किया. मैं एक राजपूत महिला हूं, नाचती नहीं हूं, हड्डियां तोड़ती हूं.