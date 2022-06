'शर्मनाक...' डियो एड ने 'रेप कल्चर' को दिया बढ़ावा? Farhan Akhtar-Priyanka Chopra ने की निंदा

आजकल टीवी ऐड को क्रिएटिव बनाने की होड़ में अकसर विज्ञापन टीम कुछ ना कुछ तिकड़म करती रहती है. कई बार टीम इस क्रिएटिविटी में सफल भी हो जाती है, लेकिन कई बार मुंह के बल भी गिर जाती है. इस तरह के विज्ञापन अकसर ही अपने पीछे कई कॉन्ट्रोवर्सी छोड़ जाते हैं. पिछले दिनों डियो कम्पनी लेयर शॉट का एक विज्ञापन रिलीज हुआ, जिसने एक बड़े वर्ग को आक्रोशित कर दिया. कई मीडिया सेलेब्स के साथ-साथ एक्टर फरहान अख्तर ने भी इस ऐड पर कड़ा रिएक्शन दिया है. फरहान अख्तर ने ट्वीट कर इसे शर्मनाक बताया.

सामुहिक बलात्कार को बढ़ावा देते विज्ञापन

एक्टर फरहान अख्तर ने ट्वीट कर इस विज्ञापन को निंदनीय बताया. उन्होंने ट्वीट किया, 'ऐसे बदबूदार डियो को बनाने के लिए एक बेहद ही घटिया और ट्विस्टेड दिमाग की जरूरत होती है. ये बहुत शर्मनाक है. ऐसे ऐड समाज में गैंगरेप की सोच को बढ़ावा देते हैं.' फरहान अख्तर के इस ट्वीट पर कई लोगों ने कमेंट किया.

What incredibly tasteless and twisted minds it must take to think up, approve and create these stinking body spray ‘gang rape’ innuendo ads..!! Shameful. — Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) June 4, 2022

ट्रोल हुए फरहान अख्तर

एक्टर-डायरेक्टर फरहान अख्तर के इस ट्वीट पर कई लोगों ने मिक्सड प्रतिक्रिया दी. कुछ यूजर्स ने इसे सारकास्म बताया तो कुछ ने फरहान की सराहना की. वहीं कुछ यूजर ने फरहान को डॉन की स्क्रिप्ट पर फोकस करने की सलाह तक दे डाली. एक यूजर ने लिखा - 'आपको ब्रांड का नाम बताने में शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए'. तो दूसरे यूजर ने लिखा - 'तुम डॉन 3 लिखने पर फोकस करो फरहान'. वहीं एक यूजर ने तो फरहान के पापा यानी जावेद अख्तर के एक स्टेटमेंट का स्क्रिनशॉट शेयर कर यहां लिख दिया- 'अपने बाप को भी समझा दे फिर'.

इस ऐड पर एक्ट्रेस रिचा चढ्डा ने भी अपना रिएक्शन दिया था. एक्ट्रेस ने इसे बेहुदा बताया और कहा- क्या रेप सबके लिए मजाक बन गया है?

This ad is not an accident. To make an ad, a brand goes through several layers of decision making. Creatives, script, agency, client, casting… DOES EVERYONE THINK RAPE IS A JOKE? Revelatory! This brand, the agency that made this ad need to be sued for the filth they’re serving. https://t.co/M3YjbljAYN — RichaChadha (@RichaChadha) June 4, 2022

वहीं ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा ने भी ट्वीट कर इस ऐड पर आपत्ति जताई थी. कितने ही लोग इस विज्ञापन को सही मानेंगे, मुझे खुशी है कि इस पर रोक लगा दी गई है.

Shameful and disgusting. How many levels of clearances did it take for this commercial to be green lit. How many people thought this was ok? I’m so glad that it was called out and now the ministry has taken it down. Appalling! — PRIYANKA (@priyankachopra) June 4, 2022

फैशन फोटोग्राफर और नीरजा जैसी फिल्मों के प्रोड्यूसर रह चुके अतुल कसबेकर ने इस विज्ञापन पर सवाल खड़े करते हुए कहा- ऐसे ऐड को ग्रीन सिग्नल मिल कैसे जाता है?

What’s unreal to me is that a bunch of highly paid educated ‘smart’ people at ad agency, client and ad film director level went thru the process of green lighting this advert



What was the logic?

Let’s be different? June 5, 2022

आपको बता दें कि लेयर शॉट डियो ने हाल ही में एक विज्ञापन रिलीज किया जिसमें तीन लड़के डियो के चुनाव पर एक लड़की के पीछे खड़े डबल मीनिंग बाते करते दिख रहे हैं. कम्पनी के इस ऐड पर बवाल मच गया है. हर कोई इस विज्ञापन को तुरंत हटाने की मांग कर रहा है. विवाद के बाद केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब और ट्विटर से इसको तुरंत हटाने के लिए कहा है.