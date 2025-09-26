scorecardresearch
 

महेश भट्ट ने बेटी पूजा भट्ट संग Kiss विवाद पर कहा, मुश्किल वक्त में रिश्ते मजबूत होते हैं कमजोर नहीं

डायरेक्टर महेश भट्ट ने अपनी बेटी पूजा भट्ट के साथ 1991 के Kiss विवाद पर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि इस विवाद ने उनके रिश्ते को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत किया. महेश ने कहा कि कठिनाइयां इंसान के अंदर छिपी ताकत को बाहर लाती हैं और दर्दनाक दौर से गुजरने के बाद इंसान स्पष्ट, विनम्र और मजबूत बनता है.

बेटी पूजा भट्ट संग Kiss विवाद पर बोले महेश भट्ट (Photo: Instagram/@poojab1972)
बेटी पूजा भट्ट संग Kiss विवाद पर बोले महेश भट्ट (Photo: Instagram/@poojab1972)

डायरेक्टर महेश भट्ट और उनकी बेटी और एक्ट्रेस पूजा भट्ट की Kiss कंट्रोवर्सी बॉलीवुड के सबसे चर्चित अध्यायों में से एक है. इस विवाद पर लोगों का फोकस दशकों से है और इंडस्ट्री इसे भुलाए नहीं भूल रही है. जब भी चौंकाने वाले सेलिब्रिटी मोमेंट्स की बात होती है, यह विवाद याद किया जाता है. अब फिल्ममेकर महेश भट्ट ने इंडिया टुडे संग खास बातचीत में उस उथल-पुथल भरे समय पर अपनी राय दी है.

महेश भट्ट ने विवाद पर क्या कहा?

महेश भट्ट से पूछा गया कि क्या इस विवाद ने उनकी बेटी पूजा के साथ उनके रिश्ते को कमजोर किया या इसे और मजबूत किया? बात का जवाब देते हुए महेश भट्ट ने कोई हिचक नहीं दिखाई. फिलोसोफी और ईमानदारी के मिश्रण के साथ, उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि आप दो तरह से चीजें नहीं पा सकते. अगर आप धूप में खड़े हैं, तो आपकी स्किन जल जाएगी. युगों-युगों से, जो लोग सुर्खियों में रहे हैं, उन्हें अपने जीवन में इन दर्दनाक मौसमों का सामना करना पड़ा है. और कठिनाइयां आपके अंदर का सोना बाहर लाती हैं. आग आपके लिए बहुत अच्छा काम करती है. यह आपकी सेवा करती है, यह एक जंगल की आग की तरह, चंदन के पेड़ से सुगंध निकालती है.'

अपने विचार को विस्तार देते हुए, उन्होंने एक जीवंत रूपक दिया. महेश भट्ट ने कहा, 'तो मैं कहूंगा कि जब जंगल में आग लगती है, तो जब चंदन का पेड़ जलता है, तो पूरा जंगल खुशबू से भर जाती है. उसी तरह जब आप बहुत दर्दनाक दौर से गुजरते हैं, तो आप पाते हैं कि आप और अधिक विजयी, अधिक स्पष्ट, अधिक विनम्र और अधिक जड़ों से जुड़े हुए निकलते हैं.'

पूजा भट्ट को नहीं है पछतावा

पूजा भट्ट और महेश भट्ट को 1991 में एक मैगजीन कवर के लिए होठों पर Kiss करते हुए देखा गया था. दोनों का फोटो धड़ल्ले से वायरल हुआ था. बाप-बेटी के इस फोटो को अश्लील बताया गया. इस चलते नैतिकता को लेकर काफी विवाद और बहस को शुरू हुई थी. पूजा भट्ट ने बाद में कहा कि वह पल मासूम था और गलत समझा गया. साथ ही पूजा ने कहा था कि उन्हें उस फोटोशूट का कोई पछतावा नहीं है. वे इसे एक पिता और बेटी के बीच एक साधारण, स्वाभाविक चीज मानती हैं, जिसे जनता ने तोड़-मरोड़ कर पेश किया.

---- समाप्त ----
प्रांजलि सेठी
