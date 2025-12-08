'पापा आपको बहुत याद करती हूं', धर्मेंद्र की बर्थ एनिवर्सरी पर बेटी ईशा का इमोशनल पोस्ट, छलका दर्द

बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र आज हमारे बीच नहीं हैं. 24 नवंबर को उन्होंने अंतिम सांस ली. उनका जाना परिवार और फैंस को बड़ा झटका दे गया है. 8 दिसंबर को वो अपना 90वां जन्मदिन मनाते, लेकिन इससे पहले वो ये दुनिया छोड़कर चले गए. उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर फैंस उन्हें बेहद मिस कर रहे हैं. धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल ने पिता की मौत के बाद सोशल मीडिया पर पहला पोस्ट लिखा है. ईशा ने पापा धर्मेंद्र के साथ कैंडिड फोटोज शेयर कर इमोशनल नोट लिखा है.

ईशा का इमोशनल पोस्ट

उनका ये पोस्ट बताता है कि वो पिता को खोने के बाद उन्हें कितना मिस कर रही हैं. ईशा ने लिखा- मेरे प्यारे पापा﻿. हमारा पैक्ट, सबसे मजबूत बंधन. 'हम' कई जन्मों, सभी लोकों और उससे परे... हम हमेशा साथ हैं पापा. चाहे स्वर्ग हो या धरती, हम एक हैं. अभी के लिए मैंने आपको बहुत प्यार से, सावधानी से और कीमती तरीके से अपने दिल में छुपा रखा है. बहुत गहराई से आपको रखा है ताकि मैं जिंदगी भर आपके साथ रह सकूं.

''आपके साथ बिताई जादुई बेशकीमती यादें, जिंदगी के सबक, शिक्षा, गाइडेंस, बेशर्त प्यार, सम्मान और ताकत जो आपने अपनी बेटी के रूप में मुझे दिया, उसे ना ही कोई रिप्लेस कर सकता है और ना ही कोई आपकी बराबरी कर सकता है.''

''मैं आपको बहुत याद करती हूं. आपकी गरमाहट और प्रोटेक्टिव हग मुझे आरामदायक कम्बल जैसी लगती थी. आपके नरम लेकिन मजबूत हाथों को थामे रखना जिनमें अनकहे मैसेज होते थे और आपका अपनी आवाज में मेरा नाम पुकारना, हंसी-मजाक और शायरी...आपका मोटो था कि 'हमेशा हंबल रहो, खुश रहो, हेल्दी और मजबूत रहो'. मैं आपसे वादा करती हूं कि आपकी लीगेसी को गर्व और सम्मान के साथ आगे बढ़ाऊंगी. मैं आपका प्यार उन लाखों लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी जो आपसे मेरी तरह बेशुमार प्यार करते हैं. आई लव यू पापा. आपकी डार्लिंग बेटी, ईशा, आपकी बिट्टू.''

ईशा की ये पोस्ट देखकर हीमैन के फैंस इमोशनल हो रहे हैं. सभी नम आंखों से लेजेंडरी एक्टर को याद कर रहे हैं. धर्मेंद्र उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे.10 नवंबर को उन्हें सांस लेने में दिक्कत आई थी. उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट कराया गया था. 12 नवंबर को उन्हें डिस्चार्ज कर घर में शिफ्ट किया गया. घर में मेडिकल सेटअप लगाकर उनका इलाज किया गया. लेकिन कुछ दिनों बाद उनके निधन की खबर आई. वर्कफ्रंट पर फिल्म 'इक्कीस' में उन्हें आखिरी बार पर्दे पर देखा जाएगा.

---- समाप्त ----