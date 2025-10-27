'एक दीवाने की दीवानियत' की तगड़ी सक्सेस, बॉक्स ऑफिस पर हुई हिट, अब ओटीटी से भी होगी शानदार कमाई

सरप्राइज करने वाली फिल्मों के इस साल में 'एक दीवाने की दीवानियत' भी एक तगड़ा सरप्राइज बनकर आई है. हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की इस फिल्म से ट्रेड को कोई खास उम्मीद नहीं थी. मगर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी कामयाबी लेकर आई है.
दिलजले आशिक की कहानी लेकर आई 'दीवानियत' को मेट्रो शहरों में ही नहीं, टियर 2 शहरों और कस्बों में भी अच्छे दर्शक मिल रहे हैं. इसका असर पहले ही दिन से नजर आने लग गया था जब फिल्म को तगड़ी ओपनिंग मिली थी. अब 6 दिन में फिल्म हिट कहलाने लायक हो चुकी है. साथ ही ओटीटी से भी ये तगड़ी कमाई करने जा रही है.
'दीवानियत' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
मंगलवार को 10 करोड़ रुपये की ओपनिंग से शुरुआत के बाद गुरुवार तक 'दीवानियत' की कमाई 7 करोड़ के लेवल तक बनी रही. यानी दीवाली की छुट्टियों के बाद वर्किंग डेज में भी इसकी कमाई दमदार रही. शुक्रवार को फिल्म पहली बार 7 करोड़ से नीचे गई. मगर शनिवार का जंप इसे फिर से पहले वाले लेवल पर ले आया. ट्रेड रिपोर्ट्स का अनुमान कहता है कि रविवार को भी 'दीवानियत' की कमाई दमदार रही.
बॉक्स ऑफिस पर छठा दिन इस फिल्म के लिए करीब 8 करोड़ रुपये कलेक्शन लेकर आया. 6 दिन में फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन 48 करोड़ रुपये के आसपास पहुंच गया है. यानी सोमवार को ये बॉक्स ऑफिस पर हाफ-सेंचुरी लगाने के लिए तैयार है. फिल्म की रिपोर्टेड प्रोडक्शन कॉस्ट 30 करोड़ रुपये के करीब बताई गई थी यानी 6 दिन की कमाई से ही इसे हिट तो कहा ही जा सकता है.
अब ओटीटी से भी दमदार कमाई करेगी 'दीवानियत'
दिलचस्प बात ये है कि आजकल ओटीटी डील से ही बजट का बड़ा हिस्सा रिकवर हो जाता है. इसलिए बॉक्स ऑफिस पर बजट से कम कमाई के बावजूद फिल्मों को कामयाब घोषित कर दिया जाता है. मगर 'दीवानियत' के मेकर्स ने अपनी फिल्म पर तगड़ा दांव खेला था, जो अब कामयाब होने जा रहा है.
पिछले कुछ समय से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने ये कंडीशन लगा दी थी कि वो फिल्म की बॉक्स ऑफिस परफॉरमेंस देखकर, उस हिसाब से अपनी डील तय करेंगे. अगर मेकर्स इस शर्त को नहीं मानना चाहते तो प्लेटफॉर्म्स अपने हिसाब से फिल्म का जो रेट लगाएंगे, डील उसपर होगी. ऐसे में 'दीवानियत' के मेकर्स, छोटी फिल्म होने के नाते अगर चाहते तो पहले ही ओटीटी डील करके एक मजबूत अमाउंट कमा सकते थे. बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कमजोर भी होता तो भी बजट रिकवरी की चिंता नहीं होती.
मगर बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट बताती है कि 'दीवानियत' के प्रोड्यूसर अंशुल गर्ग ने, रिलीज से पहले ओटीटी डील ना करने का बड़ा रिस्क लिया. अब चूंकि उनकी फिल्म बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट बन चुकी है तो वो अपनी शर्तों पर ओटीटी डील कर सकते हैं. अब यकीनन उन्हें उससे बेहतर कमाई होगी, जितनी रिलीज से पहले डील करने पर होती. यानी बॉक्स ऑफिस पर तो 'दीवानियत' सॉलिड हिट बन ही चुकी है, ओटीटी डील से भी ये तगड़ी कमाई करने वाली है. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ओटीटी डील से फिल्म कितनी कमाई करती है.