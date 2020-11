सड़क किनारे चाय-पराठा बेचकर गुजारा कर रही ये बुजुर्ग महिला, सपोर्ट में उतरे सेलेब्स

Bebe ❤️... video jalandhar city di ae... (may be phagwara gate) umeed ae tuc saare video dekhoge te jaroor ja k aaoge... show some love , respect n humanity ❤️... WAHEGURU JI BLESS EVRYONE...

A post shared by Ammy Virk ( ਐਮੀ ਵਿਰਕ ) (@ammyvirk) on Nov 1, 2020 at 8:01am PST