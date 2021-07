दिलीप कुमार की हालत में सुधार, कुछ दिनों में मिल सकती है अस्पताल से छुट्टी

बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार दिलीप कुमार की तबियत इन दिनों थोड़ी खराब चल रही है. दो दिन पहले ही अचानक बिगड़ते तबीयत को देख उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है. दिलीप कुमार आईसीयू में भर्ती थे, हालांकि अब उनकी तबीयत में सुधार है.

दिलीप कुमार के करीबी दोस्त फैजल फारूकी ने इसकी जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि अब दिलीप की तबीयत ठीक है और कुछ दिनों में सलामत होकर घर वापसी करेंगे. बता दें, 98 साल के दिलीप कुमार को मेडिकल इश्यूज के साथ-साथ सांस लेने में तकलीफ की वजह से मंगवार की शाम खार स्थित हिंदूजा अस्पताल के नॉन कोविड वार्ड में दाखिल करवाया गया था.

Dilip Saab has been admitted to Hinduja Hospital, Khar to address medical issues related to illness which are frequently expected in a 98 year old. Your love and prayers are truly appreciated by Saab- Faisal Farooqui