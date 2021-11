Ranveer singh की 83 के ट्रेलर में दिखी Sachin Tendulkar की झलक, क्या आपने किया नोटिस?

एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 83 का जबसे ट्रेलर रिलीज हुआ है, फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त बज बना हुआ है.ट्रेलर में दिखे एक एक सीन की फैंस के बीच चर्चा है. ट्रेलर में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के अलावा एक और शख्स लाइमलाइट लूट रहा है. वो है एक छोटा बच्चा, जिसे देख कहा जा रहा कि वो सचिन तेंदुलकर हैं.

83 के ट्रेलर में सचिन तेंदुलकर, आपने किया गौर?

अब आप कहेंगे 1983 में तो मास्टर बलास्टर सचिन तेंदुलकर टीम इंडिया का हिस्सा नहीं थे. वो उस वक्त बच्चे थे, तो कैसे ट्रेलर में नजर आ सकते हैं? जब टीम इंडिया ने 1983 में भारत का पहला वर्ल्ड कप मैच जीता था, उस वक्त दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने माना की टीम इंडिया के लिए खेलना शुरू नहीं किया था लेकिन वो क्रिकेट के फैन बचपन से थे. सचिन तेदुलकर 1983 में 10 साल के थे. क्रिकेट के लिए उनका जुनून 83 वर्ल्ड कप की जीत के बाद और बढ़ा था.

ट्रेलर में एक सीन है जहां पर टीम इंडिया के मैच जीतने के बाद चारों तरफ लोग खुशियां मना रहे हैं. भारत की ऐतिहासिक जीत पर लोग झूम रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है. इसी दौरान एक बच्चा नजर आता है. जो कि भारत के पहली बार वर्ल्ड कप जीतने की खुशियां मना रहा है, झूम रहा है. ट्रेलर का ये सीन नोटिस में आया है. क्योंकि बच्चे के बाल घुंघराले हैं इसी वजह से उसे सचिन तेंदुलकर बताया जा रहा है.

