कोरोना 2021: मदद को आगे आईं दीया मिर्जा, शिल्पा शेट्टी ने बढ़ाया फैंस का हौसला

कोरोना वायरस साल 2021 में और भयानक रूप लेकर आया है और इसने फिर से एक बार लोगों का जीवन पटरी से उतार दिया है. देश इस समय कई सारी चुनौतियों का सामना कर रहा है. मगर कोरोना से लड़ाई में सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी चीज की आ रही है तो वो है अस्पताल में जगह और सही इलाज की. ना तो किसी अस्पताल में जगह ही खाली है और ना तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स और रेमडेसिविर जैसी जरूरी चीजें ही मरीजों तक पहुंच पा रही हैं. ऐसे में धीरे-धीरे फिल्म स्टार्स लोगों के सपोर्ट में आ रहे हैं. अब प्रेग्नेंट दीया मिर्जा ने भी अपनी तरफ से लोगों की मदद करने की कोशिश की है. उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी है. साथ ही एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी भी वीडियो जारी कर फैंस का हौसला बढ़ाया है.

दीया मिर्जा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा कि- मैंने ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स और बाकी जरूरतमंद चीजों के लिए अपनी तरफ से डोनेट किया है. हर एक सहयोग एक अंतर पैदा करेगा. अगर आप मदद कर सकते हैं तो जरूर आगे आएं. अगर नहीं, तो इसे आगे शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मदद को आगे आ सकें. ट्वीट के साथ दीया मिर्जा ने एक लिंक भी शेयर किया है. फैंस दीया द्वारा उठाए गए इस कदम की सराहना कर रहे हैं.

I have made a donation here for oxygen concentrators and other supplies. Every contribution will help make a difference. Kindly donate if you can. If not spread the word 🙏🏻 https://t.co/InVBRDLCsD