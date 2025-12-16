धुरंधर: अक्षय खन्ना की पत्नी का रोल करने में हिचक रही थीं सौम्या टंडन? ऐसे हुईं राजी

धुरंधर फिल्म बॉक्स ऑफिस से लेकर सोशल मीडिया तक, हर प्लेटफॉर्म पर कमाल कर रही है. छोटे हो या बडे़- फिल्म के हर किरदार फैंस के बीच जबरदस्त हिट हो रहे हैं. फिल्म में भाभीजी घर पर हैं शो फेम सौम्या टंडन ने भी अक्षय खन्ना की पत्नी का किरदार निभाया है. रोल बहुत छोटा-सा है लेकिन दर्शकों पर जमकर असर छोड़ रहा है और सौम्या की खूब तारीफ हो रही है. लेकिन एक्ट्रेस बताती हैं कि पहले वो इस किरदार को करने के लिए राजी नहीं थीं, फिर कैसे मानी वो कहानी दिलचस्प है.

धुरंधर का हिस्सा नहीं बनना चाहती थीं सौम्या?

सौम्या का फिल्म से एक सीन इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जहां वो अक्षय खन्ना को थप्पड़ मारती दिख रही हैं. इस क्लिप को वायरल कर फैंस कह रहे हैं कि एक खूंखार आतंकवादी भी पत्नी के आगे झुक जाता है. दर्शक इसे बहुत पसंद कर रहे हैं. लेकिन सौम्या ने बताया कि पहले वो इसे छोटा-सा किरदार समझ करने को राजी नहीं हो रही थीं, फिर कैसे हां की, इसकी वजह उन्होंने पिंकविला से बातचीत में जाहिर की.

सौम्या ने अपना घर दिखाते हुए बताया कि उनके घर के डाइनिंग हॉल में रखा एक सोफा उनके लिए बेहद लकी है. इन दिनों वो यही मानने लगी हैं. इसकी वजह बताते हुए एक्ट्रेस बोलीं- दो बार इसी सोफे पर बैठे हुए मुझे दो बड़ी फिल्मों के ऑफर मिले. मैं यहीं इस सोफे पर बैठी थी. और मुझे कॉल आया कि धुरंधर की टीम मुझसे मिलना चाहती है. उन्होंने मुझे बताया कि ये किरदार है, जिसके लिए मुझे चुना गया है. पर मैंने कहा कि ये तो फिल्म का बहुत छोटा पार्ट है.

कैसे हुईं राजी?

सौम्या को तब लगा कि वो छोटा-सा किरदार फिल्म में कैसे नोटिस हो पाएगा. इसलिए वो इसे करने से हिचक रही थीं. सौम्या ने आगे बोलीं- मुझे फिल्म के बारे में कुछ नहीं पता था, क्या कहानी है, किस बारे में हैं. किस तरह बनेगी. लेकिन आदित्य धर का काम मुझे बहुत पसंद आता है. उनके बारे में अपने दोस्तों से मैंने इतनी अच्छी बातें सुनी हैं. वो बहुत अच्छे इंसान हैं. तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश जरूर थी कि मैं उनके साथ काम करूं.

मैं थोड़ी सी कन्फ्यूज थी तब तो मैंने ओजस गौतम से बात की, जो इस फिल्म के लिए काम कर रहे थे. उन्होंने मुझे समझाया कि आदित्य को ऐसा लगता है आपने हमेशा ऐसे किरदार किए जो बहुत लाइट हार्टेड किए. आपकी एंकरिंग में भी आप बहुत वाइब्रेंट रहती हैं. मगर इस रोल में आपको बहुत साइलेंट रहना है और ये बहुत इंटेंस है तो लोगों को बहुत मजा आएगा. आपको ऐसे देखने में इस तरह से. और साथ ही उन्होंने ये कहा कि- हां रोल छोटा जरूर है लेकिन जितना भी रहेगा उसका असर बहुत जोरदार रहेगा. बस फिल्म कर लो.

सौम्या ने बताया कि उन्हें ये जानकर अच्छा कितना लगा. तब सोचा कि अगर डायरेक्टर रेडी है मुझे अलग तरह से दिखाने के लिए तो क्यों नहीं. फिर वो फिल्म करने को राजी हो गईं. इसके बाद उन्हें दूसरी फिल्म भी वहीं उसी सोफे पर बैठे ऑफर हुई.

