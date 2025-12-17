scorecardresearch
 
6 एकड़ का सेट, 500 लोग, 20 दिन... PAK के बाहर कैसे बना 'धुरंधर' का ल्यारी?

धुरंधर फिल्म के लिए कैसे बैंकॉक में 6 एकड़ का ल्यारी सेट सिर्फ 20 दिनों में बनाया गया? जानिए रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म के पीछे की पूरी कहानी, शूटिंग लोकेशन, एक्शन सेट और मेकिंग डिटेल्स.

कैसे बना धुरंधर का सेट (Photo: Movie still)
कैसे बना धुरंधर का सेट (Photo: Movie still)

बड़ी एक्शन फिल्मों में एक विश्वास करने लायक दुनिया बनाना सबसे मुश्किल काम होता है. लेकिन 'धुरंधर' ने इस चैलेंज को पूरी ताकत से लिया. पाकिस्तान के कराची के सबसे जटिल और घनी आबादी वाले इलाके ल्यारी को बिल्कुल असली जैसा दिखाने के लिए मेकर्स ने बैंकॉक में सिर्फ 20 दिनों में 6 एकड़ का भव्य सेट बनाया. इसमें रोजाना लगभग 500 वर्कर्स काम करते थे. इस बड़े सेट का डिजाइन प्रोडक्शन डिजाइनर सैनी एस जोहर ने किया, जिन्होंने हाल ही में इस प्रोजेक्ट के स्केल और लॉजिस्टिक्स के बारे में बात की.

पाकिस्तान के बाहर ल्यारी बनाई गई

'धुरंधर' की शूटिंग बैंकॉक, मुंबई और चंडीगढ़ में हुई. लेकिन ल्यारी के ज्यादातर सीन थाईलैंड में फिल्माए गए. हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया को दिए इंटरव्यू में जोहर ने बताया कि टीम ने कई देशों में लोकेशन रेकी के बाद बैंकॉक चुना.

वो बोले- हमें 20 दिनों में 6 एकड़ का सेट बनाना था, वो भी ऐसे देश में जहां मैं भारत से ज्यादा लोगों को नहीं ले जा सकते. 500 लोगों को उड़ाकर सेट नहीं बना सकते. इसलिए वहां के आर्टिस्ट्स के साथ कोलैबोरेट किया. ये फैसला क्रिएटिव फ्रीडम और लॉजिस्टिक्स की वजह से लिया गया, ताकि स्पेस या शेड्यूल की दिक्कत न हो.

500 वर्कर्स, दिन-रात काम

इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जबरदस्त को-ऑर्डिनेशन और 24 घंटे काम जरूरी था. जोहर ने बताया कि ज्यादातर मैनपावर लोकल था, साथ में छोटी इंडियन कोर टीम. जोहर बोले- थाई मैनपावर 300-400 लोगों का था, कुल मिलाकर 500 लोगों ने दिन-रात 20 दिनों तक काम करके 6 एकड़ का सेट बना दिया. नतीजा था ल्यारी की तंग गलियां, ऊंची इमारतें और गंदी बनावट का हू-ब-हू रीक्रिएशन, जो फिल्म के हाई-स्टेक्स एक्शन और स्पाई सीक्वेंस के लिए परफेक्ट था.

मुंबई सेट ने स्केल और एक्शन बढ़ाया

थाईलैंड में मुख्य ल्यारी पार्ट्स के अलावा मुंबई में भी बड़ा सेट बनाया गया. मड आइलैंड पर 4 एकड़ का सेट एक्शन सीन के लिए डिजाइन किया गया. जोहर ने कहा- वो बहुत बड़ा सेट था. इसमें ढेर सारा एक्शन था, कई ब्लास्ट सीक्वेंस भी. इन सेट्स से फिल्ममेकर्स ने सेफ्टी और विजुअल इम्पैक्ट के बिना बड़े सीक्वेंस शूट किए.

मौसम ने मजबूत किया स्ट्रैटेजिक शिफ्ट

इन सब में शूटिंग का टाइमिंग बड़ा रोल प्ले करता. फिल्म जुलाई में शुरू हुई, जो मुंबई के मानसून सीजन के बीच था. जोहर बोले- हमारे स्टार्स और स्केल के साथ मुंबई में शूटिंग असंभव थी. हमें 6 एकड़ स्पेस चाहिए था, स्टूडियो ऑप्शन नहीं. जुलाई में मुंबई सेटअप मुश्किल था. थाईलैंड ने मौसम, स्पेस और इंफ्रास्ट्रक्चर का सही कॉम्बिनेशन दिया.

धमाल मचा रही फिल्म

आदित्य धर डायरेक्टेड 'धुरंधर' पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, गैंगस्टर्स और टेरर नेटवर्क्स के नेक्सस को दिखाती है. ल्यारी में सेट ये फिल्म एक इंडियन स्पाई की कहानी है जो क्रिमिनल गैंग्स और टेरर आउटफिट्स में घुसता है.

रणवीर सिंह के साथ अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना और संजय दत्त हैं. फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला. दूसरे हफ्ते में हाउसफुल शो चल रहे हैं. दूसरे सोमवार को भारत में करीब 29 करोड़ नेट कलेक्शन किया, जो इसे ऑल टाइम बड़ी हिंदी फिल्मों में से एक और रणवीर की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बनाता है.

